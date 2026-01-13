Η Γερμανία απαγγέλλει κατηγορίες σε δύο Ουκρανούς που συνδέονται με μια υποτιθέμενη συνωμοσία εκ μέρους των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών για την ανατίναξη δεμάτων κατά τη μεταφορά τους σε όλη την Ευρώπη, ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς την Τρίτη.

Η υπόθεσή τους, σε συνδυασμό με τα περιστατικά ανατίναξης δεμάτων σε ευρωπαϊκούς αποθηκευτικούς χώρους το 2024, υπογράμμισε τις προειδοποιήσεις των αξιωματούχων ασφαλείας για την αυξανόμενη απειλή υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Τον Μάρτιο του 2025, ύποπτοι που σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής ταυτοποιήθηκαν μόνο ως Daniil B, Vladyslav T και Yevhen B, ο οποίος διώκεται ξεχωριστά, έστειλαν δύο δέματα με συσκευές εντοπισμού GPS από την Κολωνία στη δυτική Γερμανία προς την Ουκρανία, κατόπιν εντολής Ρώσων μεσαζόντων των μυστικών υπηρεσιών στο Μαριούπολη, σύμφωνα με την ανακοίνωση των εισαγγελέων.

Σκοπός ήταν να διερευνηθούν οι διαδρομές μεταφοράς, προκειμένου να σταλούν αργότερα δέματα με εμπρηστικές συσκευές που θα αναφλέγονταν στη Γερμανία ή αλλού καθ’ οδόν προς περιοχές της Ουκρανίας που δεν έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, προκαλώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Daniil B και ο Vladyslav T συνελήφθησαν στη Γερμανία τον Μάιο και παραμένουν σε προφυλάκιση. Ο Yevhen B, ο οποίος συνελήφθη στην Ελβετία τον ίδιο μήνα, εκδόθηκε στη Γερμανία στις 23 Δεκεμβρίου, ενώ αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του σύντομα.