Το υλικό με την κακοποίηση της χελώνας που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τραβήχτηκε από τουρίστες που βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή της Χλώρακας, στην επαρχία Πάφου της Κύπρου.

Στο βίντεο διακρίνονται τέσσερις άνδρες, με έναν από αυτούς να πετά επανειλημμένα μια χελώνα στο έδαφος, να τη χτυπά και σε μία στιγμή να την κλωτσά, ενώ δεύτερο άτομο φαίνεται να καταγράφει τη σκηνή με κινητό τηλέφωνο.

Η καταγγελία για το περιστατικό έφτασε χθες, 12 Ιανουαρίου, στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία μετέβησαν στην περιοχή και ξεκίνησαν εξετάσεις για την υπόθεση. Στο πλαίσιο αυτών, εντοπίστηκαν τέσσερα πρόσωπα στον χώρο εργασίας τους στην επαρχία Πάφου, ενώ παράλληλα παραλήφθηκε και μια νεκρή χελώνα.

Τι έδειξε η νεκροτομή – Οι κατηγορίες

Σήμερα το πρωί, λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών προχώρησαν σε νεκροτομή του ζώου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η χελώνα ήταν νεκρή για περίπου 48 ώρες πριν εντοπιστεί.

Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 58, 47, 27 και 22 ετών, συνελήφθησαν και στη συνέχεια κατηγορήθηκαν για το αδίκημα της οχληρίας, που αφορά πράξεις οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την υγεία, την ασφάλεια ή την άνεση του κοινωνικού συνόλου. Ακολούθως αφέθηκαν ελεύθεροι και αναμένεται να κλητευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ενώπιον δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Η θέση του Κοινοτικού Συμβουλίου

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, το phile news επικοινώνησε με πηγές από το Κοινοτικό Συμβούλιο της περιοχής. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, «η χελώνα ήταν ήδη νεκρή» όταν εντοπίστηκε, ενώ οι υπάλληλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου «κλήθηκαν για να την παραλάβουν και να τη θάψουν, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις θανάτων ζώων».

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι οι κινήσεις που καταγράφονται στο βίντεο έγιναν «για να καθαρίσει από την άμμο», θέση που, ωστόσο, δεν έχει σχολιαστεί επίσημα από την Αστυνομία.