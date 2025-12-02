Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα υποδεχτεί τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Μόσχα την Τρίτη, καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Γουίτκοφ αναμένεται να παρουσιάσει στον Πούτιν μια ειρηνευτική πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και η οποία αναθεωρήθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους μετά από πρόσφατες διαπραγματεύσεις με Ουκρανούς διπλωμάτες.

Η αρχική έκδοση του σχεδίου που παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα θεωρήθηκε από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της ότι απηχεί τις απαιτήσεις που έχει θέσει η Ρωσία από την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Η επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Μόσχα, η έκτη από τον Ιανουάριο, θα γίνει δύο ημέρες μετά τη συνάντηση των αμερικανικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών στο Μαϊάμι για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες του ενδεχόμενου ειρηνευτικού σχεδίου, μέρη του οποίου η Ουκρανία έχει επιδιώξει να μετριάσει. Και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις συνομιλίες αυτές εποικοδομητικές, αλλά δήλωσαν ότι απαιτείται περισσότερη δουλειά, χωρίς να αναφερθούν λεπτομερώς στα εκκρεμή ζητήματα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναζητώντας την υποστήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων, συναντήθηκε τη Δευτέρα στο Παρίσι με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Ο Ζελένσκι θα ταξιδέψει στην Ιρλανδία για συναντήσεις την Τρίτη.

Ο Λευκός Οίκος έχει ασκήσει έντονη πίεση στην Ουκρανία να συμφωνήσει σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο, παρόλο που η Ρωσία έχει αντισταθεί αρχικά σε αυτό, γράφουν οι New York Times. Ενθαρρυμένος από το σταθερό ρυθμό προώθησης του ρωσικού στρατού και το σκάνδαλο διαφθοράς που έχει συγκλονίσει την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πρέπει να πιέσουν περισσότερο την Ουκρανία να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας.

Η θέση των Ρώσων

Η Ρωσία επιμένει ότι για να σταματήσει ο πόλεμος, η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει τα εναπομείναντα εδάφη της στην περιοχή του Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να διασφαλίσει το καθεστώς της ρωσικής γλώσσας, του πολιτισμού και της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία, επιτρέποντας έτσι στη Μόσχα να ασκεί μόνιμη επιρροή στην πολιτική της χώρας. Η Ουκρανία αρνήθηκε να αποδεχτεί τις απαιτήσεις της Ρωσίας.

Σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να υποχωρήσει.

«Εξακολουθούμε να λαμβάνουμε προτάσεις για την παύση των εχθροπραξιών», δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους. «Όταν οι ουκρανικές δυνάμεις εγκαταλείψουν τα εδάφη που καταλαμβάνουν, τότε θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες», είπε. «Αν δεν φύγουν, θα το επιτύχουμε με στρατιωτικά μέσα».

Επιπλέον, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι ο Πούτιν είχε επισκεφθεί την προηγούμενη μέρα ένα στρατηγείο στο πεδίο της μάχης, προφανώς με σκοπό να προωθήσει τη δυναμική της Μόσχας στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Πούτιν θύμωσε και συγκινήθηκε μετά την αναφορά ενός διοικητή ότι εκατοντάδες Ουκρανοί στρατιώτες πέθαιναν και τα πτώματά τους ήταν σκορπισμένα στα δάση.

‼️🇷🇺🇺🇦 This is a tragedy of the Ukrainian people, linked to the criminal policy of the thieving junta that seized power in Kyiv, — #Putin on the situation on the battlefield and losses among the #Ukrainian Armed Forces pic.twitter.com/oWRCa5l0Re — Maimunka News (@MaimunkaNews) December 1, 2025

«Αυτό είναι μια τραγωδία, μια τραγωδία για τον ουκρανικό λαό, που συνδέεται με τις εγκληματικές πολιτικές της χούντας κλεφτών που κατέλαβε την εξουσία στο Κίεβο», είπε ο Πούτιν στο βίντεο, καθώς τοποθετούσε επιθετικά τα χαρτιά του σε ένα γραφείο. Αναφερόταν στην εξέγερση του 2014 στην Ουκρανία που οδήγησε στην ανάδειξη μιας φιλοδυτικής κυβέρνησης. Ο Πούτιν κατέλαβε την Κριμαία και ξεκίνησε έναν πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία ως αντίδραση, σημειώνουν οι New York Times.

Χαμηλές οι προσδοκίες

Ο Ίλια Γκραστσένκοφ, πολιτικός αναλυτής στη Μόσχα, δήλωσε ότι οι προσδοκίες για μια σημαντική εξέλιξη από την επίσκεψη του Γουίτκοφ ήταν χαμηλές, αλλά η συνάντηση ήταν ωστόσο σημαντική.

«Οι κύριες προσδοκίες πιθανώς συνοψίζονται στη διατήρηση ενός καναλιού επικοινωνίας υψηλού επιπέδου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης», είπε. «Αυτό από μόνο του θεωρείται σημαντικό για την αποφυγή επικίνδυνης κλιμάκωσης».

Ο Γκραστσένκοφ δήλωσε ότι με την ανάπτυξη της Ρωσίας να πλησιάζει το μηδέν και το δημοσιονομικό έλλειμμα να διευρύνεται λόγω των αυξανόμενων στρατιωτικών δαπανών, οι οικονομικές πιέσεις ενδέχεται να αναγκάσουν το Κρεμλίνο να συμφωνήσει σε ορισμένους συμβιβασμούς στο μέλλον. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η ρωσική κυβέρνηση έχει καταφέρει να καλύψει τις οικονομικές ρωγμές, είπε.

Η Τατιάνα Στανόβαγια, ανώτερη ερευνήτρια στο Carnegie Russia Eurasia Center, είπε σε μια ανάρτηση στο Telegram, μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, ότι ο Πούτιν «δεν έχει καμία αμφιβολία ότι καθώς η Ουκρανία χάνει όλο και περισσότερο έδαφος, θα αυξηθεί ο αριθμός εκείνων στη Δύση που ζητούν την παύση των εχθροπραξιών».

Τον Νοέμβριο, οι ρωσικές δυνάμεις σχεδόν διπλασίασαν τα κέρδη που είχαν επιτύχει στο πεδίο της μάχης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την DeepState, μια ουκρανική ομάδα που χρησιμοποιεί γεωγραφικά εντοπισμένα βίντεο από μάχες και πληροφορίες από πηγές του ουκρανικού στρατού για να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.