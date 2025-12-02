Ένας κρατούμενος, χαρακτηριζόμενος ως «οπλισμένος και επικίνδυνος», απέδρασε από νοσοκομείο στη Τζόρτζια μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, κλέβοντας παράλληλα ένα SUV και ένα πιστόλι, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Τίμοθι Σέιν είχε μεταφερθεί στο Grady Memorial Hospital στην Ατλάντα γύρω στις 8 μ.μ. την Κυριακή για ιατρική αξιολόγηση μετά την απόπειρα αυτοκτονίας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Σερίφη της κομητείας Rockdale.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ο Σέιν απέδρασε πεζός από το νοσοκομείο και φέρεται να έκλεψε ένα SUV που βρισκόταν σταθμευμένο στην περιοχή, ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές. Φωτογραφίες τον δείχνουν να τρέχει έξω φορώντας τη νοσοκομειακή ρόμπα του και χωρίς παπούτσια. Έχει ιστορικό δραπέτη και κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά και όπλα

Λίγο αργότερα, μετά την κλοπή του SUV, ο Σέιν ενεπλάκη σε ατύχημα και ξαναέφυγε πεζός, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο ιδιοκτήτης του SUV ανέφερε ότι από το όχημα λείπει ένα πιστόλι Glock.

«Θα πρέπει να θεωρείται οπλισμένος και επικίνδυνος. Το γραφείο μας, μαζί με άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, έχει αναπτύξει πολλές περιπολίες στην περιοχή για τον εντοπισμό του κρατουμένου Σέιν», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο Σέιν περιγράφεται ως λευκός, ύψους 1,75 μ., με κουρεμένο μαλλί, και τελευταία φορά εθεάθη φορώντας μπλε νοσοκομειακή ρόμπα και χωρίς παπούτσια.

Το Grady Memorial Hospital εφαρμόζει πολιτική που απαιτεί από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να διατηρούν «επίβλεψη ένας προς έναν» για κρατουμένους που νοσηλεύονται, σύμφωνα με το Fox News Digital.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς κατάφερε ο Σέιν την τολμηρή απόδραση. Το γραφείο του Σερίφη της κομητείας Rockdale ανέφερε στη New York Post ότι έως το βράδυ της Δευτέρας δεν υπήρχαν νεότερα σχετικά με την αναζήτησή του.