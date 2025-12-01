Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 90χρονος άνδρας που ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε ένα καφέ στο Λος Γκάτος στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ το βράδυ της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 9 μ.μ. στις 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το abc7news, όταν κάμερες κατέγραψαν το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος της University Avenue και λίγο αργότερα να καταλήγει μέσα στο Los Gatos Coffee Roasting Company καταστρέφοντας την καφετέρια.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Λος Γκάτος, ο οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του είναι σοβαρή αλλά σταθερή.

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωση αλκοόλ ίσως συνέβαλε στο περιστατικό, ωστόσο εξετάζονται όλοι οι πιθανοί παράγοντες στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας», σημείωσε η αστυνομία σε επίσημη δήλωσή της.

Η ιδρύτρια και συνιδιοκτήτρια του Los Gatos Coffee Roasting Company, Teri Hope, εξήγησε πως υπό κανονικές συνθήκες, το καφέ και ο δρόμος θα ήταν γεμάτα κόσμο, ωστόσο το βράδυ της Πέμπτης, το κατάστημα ήταν κλειστό λόγω της εθνικής αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών.

«Είμαι πραγματικά συντετριμμένη από την καταστροφή, αλλά απίστευτα ευγνώμων που κανείς δεν τραυματίστηκε, πέρα από τον οδηγό του οχήματος», τόνισε η Hope.