Την παραλαβή των σορών 15 Παλαιστινίων κρατουμένων όπως ορίζεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς.

«Το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι παρέλαβε τις σορούς 15 μαρτύρων που απελευθερώθηκαν σήμερα από τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σορών που παραλήφθηκαν σε 345», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Τα λείψανα παραδόθηκαν σε αντάλλαγμα για αυτά του Ντρορ Ορ, που σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ είναι ένας από τους τρεις τελευταίους νεκρούς ομήρους που κρατούνταν στα παλαιστινιακά εδάφη. Η σορός του παραδόθηκε στο Ισραήλ χθες Τρίτη από ένοπλες ομάδες, μέσω της ΔΕΕΣ.