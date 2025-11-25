Συνεχίζονται οι εξελίξεις στο ζήτημα της συμφωνίας για ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέα δήλωσή του, είπε πως «είμαστε πολύ κοντά».

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters αργά το απόγευμα της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Πιστεύω πως είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες, δηλώνοντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο: «Θα το πετύχουμε».

Εξάλλου, νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε εμφανιστεί αισιόδοξος σχετικά με τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι απομένει η επίλυση «ορισμένων ευαίσθητων, αλλά όχι ανυπέρβλητων λεπτομερειών».

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως οι συνομιλίες οι οποίες διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι από χθες, Δευτέρα, το βράδυ, μεταξύ του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και ρωσικής αντιπροσωπείας για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «προχωρούν καλά».

«Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ σημείωσαν τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία φέρνοντας τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απομένουν να επιλυθούν ορισμένες ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες, οι οποίες θα απαιτήσουν περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ με ανάρτηση στο X.

Σημειώνεται πως, λίγη ώρα πριν, έγινε γνωστό μέσω δηλώσεων και διαρροών πως η Ουκρανία έχει αποδεχτεί τα βασικά σημεία του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει προς τα εμπρός με το ειρηνευτικό σχέδιο

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με μια ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλίες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Ευρωπαίους συμμάχους.

Σε ομιλία του προς τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, αντίγραφο της οποίας είδε το πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να τερματίσει τον πόλεμό της.

Ο Μακρόν, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων», δήλωσε ότι υπάρχει μια ευκαιρία για διαρκή ειρήνη

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ανοίγοντας τις εργασίες της σημερινής τηλεδιάσκεψης του «Συνασπισμού των Προθύμων», που υποστηρίζει το Κίεβο, στην οποία λαμβάνει μέρος και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ότι υπάρχει «επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Κατά τον Γάλλο πρόεδρο «απόλυτη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη» είναι να παρασχεθούν στην Ουκρανία «πολύ ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και όχι εγγυήσεις μόνο στα χαρτιά».

«Η Ουκρανία έχει λάβει ως σήμερα πολλές, αθετημένες λόγω των διαδοχικών ρωσικών επιθέσεων, υποσχέσεις και ως εκ τούτου οι ισχυρές εγγυήσεις είναι απαραίτητες», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό», δήλωσε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας ότι οι συναντήσεις στη Γενεύη, στις 23 Νοεμβρίου, επέτρεψαν έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για την Ουκρανία

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το Κίεβο έδωσε έγκριση που αφορά το σχέδιο 19 σημείων που συμφωνήθηκε στη Γενεύη και όχι την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, έπειτα από ώρες επίπονων διαπραγματεύσεων που παραλίγο να καταρρεύσουν πριν καν ξεκινήσουν, οι αμερικανικές και ουκρανικές ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία σε αρκετά θέματα, αλλά «έβαλαν σε αγκύλες» τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία -όπως τα εδαφικά ζητήματα και οι σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ- ώστε να τα αποφασίσουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το αρχικό σχέδιο, αποτελούμενο από 28 σημεία, είχε καταρτιστεί τον προηγούμενο μήνα από τον Κιρίλ Ντμιτρίεφ -ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν– και τον εκπρόσωπο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Προέβλεπε την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από πόλεις του Ντονμπάς που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, τον περιορισμό του ουκρανικού στρατού και τη δέσμευση ότι η χώρα δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, στις διαπραγματεύσεις της Κυριακής στην Ελβετία -υπό την ηγεσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, και του επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ- το σχέδιο αναθεωρήθηκε δραστικά και περιορίστηκε σε 19 σημεία.

Συγκεκριμένα, το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του επιμένουν ότι αφετηρία για οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να είναι η υφιστάμενη γραμμή του μετώπου.

Επιπλέον, τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση εδαφών που κατέλαβε στρατιωτικά η Ρωσία, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει μόνη της για την ένταξή της στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ -ζητήματα στα οποία η Μόσχα προσπαθεί να θέσει βέτο ή όρους.