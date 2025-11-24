Ένα ξεχασμένο βιβλίο, που δεν συμπεριλήφθηκε στη Βίβλο και γράφτηκε πριν από περίπου 1.900 χρόνια, φέρνει στο φως μυστικές ιστορίες από την παιδική ηλικία του Ιησού, τις οποίες η πρώιμη Εκκλησία φαίνεται πως κράτησε κρυφές για αιώνες.

Γνωστό ως Ευαγγέλιο της Βρεφικής Ηλικίας του Θωμά, το κείμενο περιγράφει θαυμαστά κατορθώματα του Ιησού, αλλά ταυτόχρονα τον απεικονίζει επίσης σαν ένα εκδικητικό αγόρι που καταριέται ένα παιδί μέχρι θανάτου, επειδή τον χτύπησε στον ώμο.

Το βιβλίο ξεκινά όταν ο Ιησούς είναι μόλις πέντε ετών, ενώ η πρώτη αναφορά σε αυτόν στην παραδοσιακή Βίβλο γίνεται όταν είναι 12 ετών, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο διάλογος του Ιησού με τον δάσκαλό του

Σε ένα επεισόδιο, ο Ιωσήφ πηγαίνει τον Ιησού σε έναν δάσκαλο, για να μάθει το αλφάβητο, και ο δάσκαλος ενοχλείται όταν ο Ιησούς γελά με τις οδηγίες του.

Το κείμενο περιγράφει πώς ο Ιωσήφ πήγε τον Ιησού στον δάσκαλό του, ζητώντας από το παιδί να διδαχθεί «τα γράμματά του».

Ο δάσκαλος λέει: «Δώσ’ τον σε εμένα, αδελφέ, και θα τον διδάξω τη Γραφή· και θα τον πείσω να ευλογεί όλους και να μην καταριέται».

«Κι ο Ιησούς, ακούγοντας αυτά, γέλασε και τους είπε: “Εσείς λέτε όσα γνωρίζετε· εγώ όμως γνωρίζω περισσότερα, γιατί υπάρχω προγενέστερα των γενεών. Ξέρω πότε γεννήθηκαν οι πατέρες των πατέρων σας και γνωρίζω πόσα χρόνια θα ζήσει ο καθένας σας”».

Ο δάσκαλος έμεινε άφωνος από τη γνώση του Ιησού για το εβραϊκό αλφάβητο. Σαστισμένος και ανήσυχος, είπε στον Ιωσήφ ότι το παιδί σαφώς δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο και τον παρακάλεσε να τον πάρει μακριά.

Τα θαύματα

Το Ευαγγέλιο της Βρεφικής Ηλικίας του Θωμά απεικονίζει επίσης τον νεαρό Ιησού να πραγματοποιεί πολυάριθμα θαύματα για να βοηθήσει τους άλλους.

Συγκεκριμένα θεραπεύει έναν ξυλοκόπο που κατά λάθος έκοψε τη σόλα του ποδιού του, αποκαθιστώντας τον αμέσως και δίνοντάς του οδηγίες να συνεχίσει τη δουλειά του.

Όταν ένα δοχείο νερού σπάει, ενώ φέρνει νερό, ο Ιησούς γεμίζει τον μανδύα του με νερό και το επιστρέφει στη μητέρα του.

Με θαυμαστό τρόπο πολλαπλασιάζει ένα μόνο σπυρί σιταριού και το διανέμει στους φτωχούς, τις χήρες και τα ορφανά.

Σε μια άλλη περίπτωση, επιμηκύνει ένα μικρό ξύλο, ώστε ο Ιωσήφ να ολοκληρώσει μια ξυλουργική εργασία για έναν πλούσιο πελάτη. Και σε μία ακόμα ιστορία, θεραπεύει τον αδελφό του Ιάκωβο από δάγκωμα φιδιού, φυσώντας πάνω στην πληγή, καταστρέφοντας το φίδι και σταματώντας αμέσως τον πόνο.

Γιατί απορρίφθηκε από την πρώιμη Εκκλησία

Το Ευαγγέλιο της Βρεφικής Ηλικίας του Θωμά απορρίφθηκε από την πρώιμη Εκκλησία, επειδή παρουσίαζε τον Ιησού ως ένα βίαιο και κακομαθημένο παιδί, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις ορθόδοξες χριστιανικές διδασκαλίες.

Η καθυστερημένη ημερομηνία σύνθεσής του οδήγησε επίσης τους ηγέτες να το θεωρήσουν μη αυθεντικό και αιρετικό.

Τα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη θεωρούνται από την Εκκλησία εδώ και αιώνες ως αξιόπιστες μαρτυρίες για τη ζωή και τις διδασκαλίες του Ιησού. Συντάχθηκαν είτε από αποστόλους είτε από ανθρώπους που βρίσκονταν πολύ κοντά τους, διασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα των περιγραφών τους.

Αντιθέτως, στο Ευαγγέλιο της Βρεφικής Ηλικίας του Θωμά αναφέρεται ως συγγραφέας ο «Θωμάς ο Ισραηλίτης», που παραμένει άγνωστος και δεν ταυτίζεται με τον απόστολο Θωμά.

Το κείμενο αυτό αποτελεί συλλογή ιστοριών από την παιδική ηλικία του Ιησού, σύμφωνα με τη Mail και δεν πρέπει να συγχέεται με το σύγχρονο Ευαγγέλιο του Θωμά.