Η ένταση στην αμερικανική πολιτική σκηνή κλιμακώνεται μετά την παρέμβαση έξι Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου και τον Ντόναλντ Τραμπ να τους κατηγορεί για στασιαστές και να απειλεί ότι αυτό επιφέρει ποινή θανάτου.

Οι έξι Δημοκρατικοί, όλοι τους βετεράνοι των ενόπλων δυνάμεων ή των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι κάλεσαν τα μέλη του στρατού και τους αξιωματούχους πληροφοριών να αρνηθούν εντολές που θεωρούν παράνομες.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο X, οι βουλευτές και γερουσιαστές Ελίσα Σλότκιν, Μαρκ Κέλι, Τζέισον Κροου, Μάγκι Γκούντλαντερ, Κρις Ντελούζιο και Κρίσι Χουλάχαν τονίζουν ότι οι «απειλές κατά του Συντάγματός μας» προέρχονται «από εδώ στο σπίτι μας». Όπως λένε χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να εκτελεί εντολές που παραβιάζουν τον νόμο ή το Σύνταγμά μας. Να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας… μην εγκαταλείψετε το πλοίο».

We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community.



The American people need you to stand up for our laws and our Constitution.



November 18, 2025

Οι βουλευτές δεν προσδιορίζουν ποιες εντολές θεωρούνται παράνομες, αλλά η έκκληση αυτή πυροδότησε άμεση αντίδραση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «στασιαστική συμεριφορά» και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιβληθεί θανατική ποινή ή φυλάκιση για την κίνηση αυτή. Όπως έγραψε σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social:

«Αυτό είναι πολύ κακό και επικίνδυνο για τη χώρα μας. Τα λόγια τους δεν μπορούν να μείνουν ατιμώρητα. ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!! θΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΕΤΕ ΦΥΛΑΚΗ???». Στη συνέχεια, περίπου 40 λεπτά αργότερα, πρόσθεσε: «ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!».

Το Δημοκρατικό Κόμμα κατήγγειλε τα σχόλια ως «απολύτως αποκρουστικά».

Η νομική διάσταση

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κώδικα Στρατιωτικής Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων δεν επιτρέπεται να αγνοούν εκούσια εντολές ανωτέρων, εκτός εάν αυτές παραβιάζουν «το Σύνταγμα, τους νόμους των ΗΠΑ ή νόμιμες ανώτερες εντολές». Μια εντολή που εκδίδεται «εκτός της εξουσίας του αξιωματούχου που την εκδίδει» θεωρείται επίσης παράνομη.

Αυτό σημαίνει ότι, υπό την αμερικανική νομοθεσία, στρατιώτες και αξιωματικοί έχουν καθήκον να απορρίπτουν εντολές που θεωρούν παράνομες, θέτοντας σαφή όρια για το τι μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή στρατιωτική συμπεριφορά.

Στο βίντεο της 18ης Νοεμβρίου, οι έξι Δημοκρατικοί υπενθυμίζουν στους συναδέλφους τους ότι, ακόμα και υπό τεράστια πίεση, η εμπιστοσύνη του αμερικανικού κοινού στις ένοπλες δυνάμεις είναι κρίσιμη. Όπως λένε: «Γνωρίζουμε ότι βρίσκεστε υπό τεράστιο άγχος και πίεση αυτή τη στιγμή. Οι Αμερικανοί εμπιστεύονται τον στρατό τους, αλλά αυτή η εμπιστοσύνη κινδυνεύει».