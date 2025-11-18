Ένα εγκαταλελειμμένο νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε ζωντανό, κρυμμένο μέσα σε καζανάκι τουαλέτας στην Ταϊλάνδη.

Το μωρό έκλαιγε και το άκουσε μια καθαρίστρια που καθάριζε τον τρίτο όροφο ενός κτιρίου γραφείων στη Μπανγκόκ στις 15 Νοεμβρίου.

Η εργαζόμενη σήκωσε το καπάκι της τουαλέτας και σοκαρίστηκε όταν βρήκε το παιδί στριμωγμένο μέσα στο καζανάκι, το οποίο ήταν γεμάτο μέχρι τη μέση με νερό. Πιστεύεται ότι το βρέφος τοποθετήθηκε εκεί λίγο μετά τη γέννησή του.

Newborn baby is found alive stuffed in a toilet cistern: Miracle rescue after cleaner hears tiny girl's cries in Thai office block https://t.co/P5nWYLnDAz — Daily Mail (@DailyMail) November 18, 2025

Το μωρό ήταν γυμνό, και τα χεράκια του είχαν ασπρίσει και ζαρώσει από την παραμονή στο νερό.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο, στην περιοχή Λατ Κραμπάνγκ, γύρω στις 11 το πρωί τοπική ώρα, μετά από σχετική αναφορά, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Sirindhorn για εξετάσεις. Οι γιατροί είπαν ότι ζύγιζε περίπου 2,7 κιλά και επιβεβαίωσαν πως δεν είχε τραυματιστεί.

Ο αστυνόμος Κριτσάδα Σάικονγκ του Αστυνομικού Τμήματος Λατ Κραμπάνγκ είπε: «Ήταν νεογέννητο, αλλά δεν υπήρχε κανένα ίχνος της μητέρας. Θα προχωρήσουμε στην έρευνα για να βρούμε ποιος άφησε το μωρό στην τουαλέτα. Οι αστυνομικοί ελέγχουν κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονταν στο κτίριο και ποιος χρησιμοποίησε το μπάνιο».

Οι γονείς ενδέχεται να διωχθούν για εγκατάλειψη σύμφωνα με το Άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα της Ταϊλάνδης, το οποίο προβλέπει ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια, πρόστιμο έως 6.000 μπατ (περίπου 159.65 ευρώ) ή και τα δύο.