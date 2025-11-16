Σημειώθηκε χθες νέο σοβαρό επεισόδιο τουρκικής προκλητικότητας, όταν τέσσερα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εναέριο χώρο (FIR) της Κυπριακής Δημοκρατίας γύρω στις 11:30 το πρωί, πετώντας στην περιοχή της Αμμοχώστου. Σύμφωνα με το ΡΙΚ, τα μαχητικά συμμετείχαν στην στρατιωτική παρέλαση στα κατεχόμενα για την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

Προκλητικές χαμηλές διελεύσεις

Λίγο αργότερα, δύο ακόμη τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν χαμηλές πτήσεις πάνω από τη Νεκρή Ζώνη, κοντά στον λεγόμενο «Βόρειο Πόλο» στο Καϊμακλί. Το περιστατικό καταγράφηκε από πολίτες και τα σχετικά βίντεο κυκλοφορούν ήδη στα κοινωνικά δίκτυα. Οι κινήσεις αυτές εκτιμώνται από αρμόδιες πηγές ως σαφής επίδειξη ισχύος, στο πλαίσιο της «γιορτής» στα κατεχόμενα.

Άμεση κινητοποίηση της Λευκωσίας

Όπως μεταδίδει το ΡΙΚ, το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά κατέγραψαν τις παραβιάσεις και ενημέρωσαν άμεσα το ελληνικό στρατιωτικό δίκτυο για πιθανές ενέργειες συντονισμού. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημα διαβήματα προς τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η φωτογραφία – μήνυμα της Άγκυρας

Την ίδια ημέρα, το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε ακόμη μία προκλητική κίνηση, ανεβάζοντας φωτογραφία Τούρκου πιλότου να πετά πάνω από τον Πενταδάκτυλο, με φόντο τη γιγαντιαία τουρκική σημαία. Στην ανάρτηση αναγραφόταν: «Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι το όνομα ενός ένδοξου έπους!», συνοδευόμενη από το hashtag «Φωτογραφία της Ημέρας». Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ανταπόδοση προς την Ελλάδα, στον απόηχο της αντιπαράθεσης που είχε ξεσπάσει για τη φωτογραφία των ελληνικών C-130, η οποία αφαιρέθηκε μετά από τουρκικές αντιδράσεις.