Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, με βαθιά συγκίνηση, αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Σταμάτη, έναν άνθρωπο που υπήρξε για εκείνον στενός συνεργάτης και συνοδοιπόρος επί δεκαετίες.

Σε δήλωσή του, ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε τον χαρακτήρα, το ήθος και την προσφορά του εκλιπόντος, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του.

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Τον πολιτικό της ευθύνης και του μέτρου. Τον ακέραιο άνθρωπο. Τον συναγωνιστή, από τα πρώτα μας βήματα, στη Θεσσαλονίκη. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».