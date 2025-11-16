Ο Παναθηναϊκός πήρε, έστω δύσκολα, τη νίκη επί του Άρη στο ΟΑΚΑ και ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Ματίας Λεσόρ, λέγοντας πως είναι δεν είναι ξεκάθαρο αν θα υποβληθεί σε επέμβαση, αλλά είναι πιθανό αυτό να γίνει στο τέλος της σεζόν.

Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν αλλά νίκησαν τους «κίτρινους» και στις δηλώσεις του, μετά το τέλος του ματς, ο προπονητής τους ρωτήθηκε για το προσεχές παιχνίδι της Euroleague με τη Ντουμπάι BC και ποιοι από τους τραυματίες υπολογίζονται.

Μια ερώτηση που έδωσε την ευκαιρία στον Αταμάν να αναφερθεί και στον Λεσόρ, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σε ό,τι αφορά το αν θα υποβληθεί σε επέμβαση.

«Ο Χολμς και ο Λεσόρ σίγουρα δεν θα είναι διαθέσιμοι. Για τον Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρο το τι θα συμβεί. Θα αποφασίσει ο ίδιος, αλλά είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα κάνει χειρουργείο. Είμαστε αισιόδοξοι και εξετάζεται το σενάριο να γίνει ένα χειρουργείο στο τέλος της σεζόν, μόνο αν αυτό επιτραπεί.

Φυσικά πάνω από όλα είναι η υγεία. Ο Χολμς δεν θα είναι έτοιμος, ίσως να είναι έτοιμος μετά τοι μπρέικ των εθνικών ομάδων. Ο Ομέρ ίσως και να είναι έτοιμος για το ματς με την Ντουμπάι», είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.