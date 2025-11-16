Ο Άρης ήταν στο +10 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός όμως, με τους Ναν (19π.) και Φαρίντ (13π.) να ξεχωρίζουν, έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 82-77, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

Με τους «πράσινους» να έχουν τέλεια ψυχολογία μετά τις εκτός έδρας νίκες επί των Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague, όλοι περίμεναν ότι θα επικρατούσαν εύκολα στον αγώνα με τους «κίτρινους», προσφέροντας και πλούσιο θέαμα στους 11.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες. Και η αλήθεια είναι πως στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 23-15, όλα έδειχναν πως αυτό θα γινόταν.

Στο δεύτερο, όμως, συνέβησαν… τρελά πράγματα, με τους φιλοξενούμενους να «πυροβολούν» συνεχώς με τρίποντα. Οι Θεσσαλονικείς είχαν 10/13 (!) στη δεύτερη περίοδο και κατάφεραν όχι απλά να μειώσουν αλλά να προσπεράσουν και μάλιστα να πάνε στο +10 (51-41) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου!

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Άρης πήγε και στο +12 (53-41), το «τριφύλλι» όμως, όπως αναμενόταν, αντέδρασε και με τους Ναν, Φαρίντ και Όσμαν να σκοράρουν έκανε σερί 10-0 και πλησίασε στο -2 (51-53), διαφορά που παρέμεινε μέχρι και το 30′ (61-63).

Το παιχνίδι είχε μπει, πλέον, στο τελευταίο δεκάλεπτο και εκεί ο Παναθηναϊκός προσπέρασε με τον Ναν, οι Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ πέτυχαν κρίσιμα καλάθια και τελικά ήρθε η νίκη με 82-77, με τον Άρη να κλέβει, πάντως, τις εντυπώσεις με την εξαιρετική παρουσία του.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 41-51, 61-63, 82-77