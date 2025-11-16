Η Ουκρανία νίκησε με 2-0 την Ισλανδία και θα πάρει μέρος στους αγώνες μπαράζ για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, ενώ η Αγγλία με το εκτός έδρας 2-0 επί της Αλβανίας ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με 8 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Στο Ουκρανία – Ισλανδία όποια ομάδα νικούσε θα έπαιρνε τη 2η θέση του ομίλου και το «εισιτήριο» για τους αγώνες μπαράζ και αυτή που τα κατάφερε ήταν η ομάδα του Σεργκέι Ρεμπρόφ. Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι και το 0-0 παρέμενε μέχρι το 83ο λεπτό, όταν ο Ζουμπκόφ με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Η Ισλανδία προσπάθησε να αντιδράσει, στις καθυστερήσεις όμως ο Γκουτσουλάκ έκανε το 2-0 για την Ουκρανία.

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία 1-3

Ουκρανία – Γαλλία 2-0

Βαθμολογία

Γαλλία 16

Ουκρανία 10

Ισλανδία 7

Αζερμπαϊτζάν 1

Έκανε το 8×8 η Αγγλία

Στον 11ο όμιλο, η Αγγλία που είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, αντιμετώπισε εκτός έδρας την Αλβανία που έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή στους αγώνες μπαράζ και τη νίκησε με 2-0, χάρη σε γκολ του Κέιν στο 74ο και στο 82ο λεπτό.

Έτσι, τα «λιοντάρια» έκαναν το 8×8 ενώ στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το οποίο ήταν αδιάφορο βαθμολογικά, η Σερβία νίκησε με 2-1 τη Λετονία.

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία – Αγγλία 0-2

Σερβία – Λετονία 2-1

Βαθμολογία

Αγγλία 24

Αλβανία 14

Σερβία 13

Λετονία 5

Ανδόρα 1