Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είναι πίσω με 41-51, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι έξαλλος με τους παίκτες του.

Οι «πράσινοι» είναι, φυσικά, το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη νίκη, οι «κίτρινοι» όμως είχαν 10/13 τρίποντα (!) στη δεύτερη περίοδο και κατάφεραν όχι απλά να πάρουν το προβάδισμα αλλά να είναι μπροστά και με 10 πόντους στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Απρόσμενη εξέλιξη, δηλαδή, στο ΟΑΚΑ, με τον προπονητή των γηπεδούχων να είναι έξαλλος με τους παίκτες, όπως φάνηκε και από όσα είπε στην ΕΡΤ.

«Δεν είναι επαγγελματική συμπεριφορά αυτή που δείξαμε, ειδικά στην δεύτερη περίοδο. Δεν έχουμε ρυθμό, όλοι περπατάνε. Κανείς δεν νοιάζεται. Θα δούμε αν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι», ήταν τα λόγια του Αταμάν.