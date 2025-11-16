Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, με ανάρτησή της στο «Χ» ζητά να καταργηθεί πλήρως ο εορτασμός του Πολυτεχνείου από τη δημόσια παιδεία.

Συγκεκριμένα η νεαρή πολιτικός γράφει τα εξής:

• 6 μύθοι που δεν θα σας διδάξουν ποτέ στο σχολείο για το Πολυτεχνείο.

• Ως ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ζητάμε να καταργηθεί επισήμως ο εορτασμός του Πολυτεχνείου από τη δημόσια παιδεία. Όποιος δάσκαλος ή καθηγητής θέλει να τη γιορτάσει με μαθητές του μπορεί κάλλιστα να το κάνει στον ελεύθερο χρόνο του.

Παρακάτω οι μύθοι στους οποίους αναφέρεται η Πρόεδρος της «Φωνής Λογικής».

Μύθος 1ος: Το Πολυτεχνείο ανήκει στην Αριστερά

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρει πως το Πολυτεχνείο δεν ανήκει στην Αριστερά αλλά σε όλους τους Έλληνες Δημοκράτες. Σημειώνει δε πως η Αριστερά και το ΚΚΕ όταν ξεκίνησε η κατάληψη της Νομικής έσπευσαν να την καταδικάσουν ως προβοκατόρικη ενέργεια.

Μύθος 2ος: Οι εκατοντάδες νεκροί του Πολυτεχνείου

Στον δεύτερο μύθο επισημαίνει πως δεν υπήρχαν χιλιάδες νεκροί, αλλά 40 νεκροί, 24 ταυτοποιημένοι και 16 που δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ. «Εδώ να αναφέρουμε την περίπτωση της Ηλένιας που δήθεν την αναζητούσε ο καλός της με μία φωτογραφία που αποδείχθηκε τελικά πως ήταν μία φωτογραφία μοντέλου που διαφήμιζε σαμπουάν».

Μύθος 3ος: Το τανκ έλιωσε 3-4 φοιτητές

«Σύμφωνα με τα επίσημα πορίσματα, ουδείς σκοτώθηκε εντός του Πολυτεχνείου. Ουδείς σκοτώθηκε κάτω από τις ερπύστριες κανενός τανκ».

Μύθος 4ος: Ολόκληρη η κοινωνία αντιστάθηκε

Το Πολυτεχνείο ήταν μία φοιτητική εξέγερση μερικών εκατοντάδων νεαρών φοιτητών που από τα επίσημα κόμματα πολεμήθηκε και επ ουδενί δεν υποστηρίχθηκε από χιλιάδες κόσμου. Άσχετα εάν μετά, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου έσπευσαν να καπηλευτούν τις εξελίξεις του Πολυτεχνείου μετά την οριστική πτώση της Χούντας».

Μύθος 5ος: Το Πολυτεχνείο έριξε τη Χούντα

«Πρόκειται περί ενός ακόμη τεραστίου ψέματος. Η αλήθεια είναι πως κανένα Πολυτεχνείο δεν έριξε καμία Χούντα. Η Χούντα την Παρασκευή έστειλε τελεσίγραφο, “φύγετε και αδειάστε το Πολυτεχνείο”. Ακολούθησε ψηφοφορία. Οι ακραίοι και η νεολαία ΠΑΚ ψήφισαν πως δεν θα υποχωρήσουν, ενώ οι δεξιοί, κεντρώοι και ΚΚΕ, ψήφισαν να φύγουν.

Από το γεγονός πως οι ακραίοι το τράβηξαν στα άκρα, προήλθαν τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου, ακολούθησε ο στρατιωτικός νόμος που κήρυξε ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, που ανατράπηκε με νέο πραξικόπημα στις 25 Νοεμβρίου 1973 και ακολούθησε η πολύ σκληρότερη Χούντα του Ιωαννίδη που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος όταν μετά από ολέθρια λάθη του καθεστώτος χάθηκε η μισή Κύπρος. Μόνο που τότε το ημερολόγιο έλεγε 23 Ιουλίου 1974, δηλαδή 8 μήνες μετά».

Μύθος 6ος: Η κεφαλή του Νίκου Σβορώνου

«Το κεφάλι που δήθεν συμβολίζει την εξέγερση των φοιτητών το 1973. Το γλυπτό που κάθε χρόνο καταθέτουμε λουλούδια δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα του 1973 καθώς απεικονίζει τον ιστορικό Νίκος Σβορώνο ενταγμένο στον ΕΑΜ και τον ΕΛ.ΑΣ».