Το myDATAapp, η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ για κινητά και τάμπλετ, έχει μπει στην καθημερινότητα χιλιάδων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, προσφέροντας έναν πιο άμεσο και πρακτικό τρόπο ψηφιακής διαχείρισης των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Για την πρόσβαση στην εφαρμογή απαιτούνται οι λεγόμενοι «φιλικοί κωδικοί», ένα ζεύγος ονόματος χρήστη και κωδικού που διασφαλίζει την ασφαλή σύνδεση και τη διαχείριση των δεδομένων.

Με το myDATAapp, οι χρήστες μπορούν πια να εκδίδουν παραστατικά από το κινητό ή το τάμπλετ τους, με αυτόματη διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής τιμολόγησης.

Πριν τη χρήση του myDATAapp, προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή στη δωρεάν εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ, όπου ο επιχειρηματίας κάνει την πρώτη βασική ρύθμιση. Εκεί ολοκληρώνονται:

Η καταχώριση των στοιχείων της επιχείρησης.

Ο καθορισμός των κατηγοριών των παραστατικών που θα εκδίδονται.

Η δημιουργία αγαθών ή υπηρεσιών, με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς και σειρές έκδοσης.

Μετά την προετοιμασία, η εφαρμογή myDATAapp είναι διαθέσιμη για λήψη από App Store και Google Play, επιτρέποντας άμεση πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση τιμολογίων από φορητές συσκευές.

Έρχεται το ψηφιακό τιμολόγιο

Η εφαρμογή έρχεται να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργεί η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού τιμολογίου από το Φεβρουάριο του 2026 με βασικές λειτουργίες όπως:

Άμεση έκδοση παραστατικών

Διαχείριση πελατολογίου

Παρακολούθηση εσόδων και εξόδων

Αυτόματη διαβίβαση στο myDATA

Το myDATAapp αποτελεί το βασικό εργαλείο για χιλιάδες επιχειρήσεις που θέλουν να προσαρμοστούν στις νέες υποχρεώσεις χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Οι οδηγίες

Η ΑΑΔΕ μέσα από έναν οδηγό απαντά στις συνηθέστερες ερωτήσεις των επαγγελματιών που θέλουν να διαχειρίζονται τα φορολογικά τους στοιχεία από την οθόνη του κινητού τους.

1.Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή myDATAapp;

Η δωρεάν εφαρμογή για κινητές συσκευές myDATAapp επιτρέπει την ψηφιακή έκδοση παραστατικών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myDATA. Η εφαρμογή απευθύνεται σε επιχειρήσεις, χρήστες της εφαρμογής timologio της ΑΑΔΕ που επιθυμούν να εκδώσουν παραστατικά μέσω κινητής συσκευής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής myDATAapp είναι η δημιουργία λογαριασμού (αν δεν υπάρχει) στη web εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ και η δημιουργία «φιλικών κωδικών» μέσω της εφαρμογής myDATAusers.

2. Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην εφαρμογή myDATAapp;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή myDATAapp χρειάζεστε «φιλικούς κωδικούς», έναν συνδυασμό ονόματος χρήστη και κωδικού που χρησιμοποιείται για την ασφαλή είσοδο στην εφαρμογή myDATAapp. Οι κωδικοί δημιουργούνται μέσω της εφαρμογής myDATAusers από τον διαχειριστή της επιχείρησης και διασφαλίζουν ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής.

3. Πώς αποκτώ «φιλικούς κωδικούς» για να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή myDATAapp;

Στην οθόνη σύνδεσης της εφαρμογής myDATAapp επιλέξτε «Δημιουργία» αν δεν διαθέτετε κωδικό χρήστη και όνομα. Θα μεταφερθείτε στην εφαρμογή myDATAusers, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν «φιλικούς κωδικούς» με τους κωδικούς Taxisnet. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες χρειάζεται πρώτα να αποδεχθούν την εξουσιοδότηση μέσω της εφαρμογής myDATAusers και στη συνέχεια να δημιουργήσουν τους δικούς τους «φιλικούς κωδικούς» για την είσοδο στην εφαρμογή myDATAapp.

4. Τι κάνω αν ξεχάσω τους «φιλικούς κωδικούς» ή θέλω να τους αλλάξω;

Αν ξεχάσετε τους «φιλικούς κωδικούς» μπορείτε να επιλέξετε «Ξέχασα όνομα χρήστη και κωδικό» στην οθόνη σύνδεσης της εφαρμογής myDATAapp. Η επαναφορά κωδικού γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής myDATAusers, ενώ το όνομα χρήστη δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

5. Υπάρχει δυνατότητα απομνημόνευσης των κωδικών πρόσβασης κατά την είσοδο στην εφαρμογή;

Οχι. Η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται για να διασφαλιστεί η αποκλειστικότητα στην πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων (προσωπικών «φιλικών κωδικών») του χρήστη. Για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό PIN ή να ενεργοποιήσουν την πρόσβαση με βιομετρικά στοιχεία μέσα από το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής (Ρυθμίσεις > Δημιουργία PIN).

6. Μπορώ να κατεβάσω το παραστατικό που εκδίδω μέσω της εφαρμογής σε μορφή pdf στην τηλεφωνική συσκευή μου;

Ναι, μέσω της οθόνης αναζήτησης παραστατικών (Αρχική -> Αναζήτηση παραστατικού).