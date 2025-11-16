Στο θέμα του γκαρντ που θέλει να αποκτήσει ο Ολυμπιακός αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Προμηθέα για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν παίκτη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς που θα χάσει όλη τη σεζόν και ο προπονητής τους ρωτήθηκε σχετικά, στις δηλώσεις που έκανε μετά τη νίκη στην Πάτρα.

««Αυτήν τη στιγμή τίποτα, αν ήταν θα το είχε ανακοινώσει η ομάδα. Ψάχνουμε να βρούμε παίκτη. Ξέρουμε ότι η αγορά είναι πολύ δύσκολη, δε ζητάς έναν απλό παίκτη, αλλά έναν να παίξει σε επίπεδο playoff EuroLeague. Πρέπει να ξέρει το επίπεδο του μπάσκετ, την ταχύτητα, τη σκληράδα, την πνευματική ικανότητα. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας, δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω ότι κάτι καλό θα βρούμε», είπε ο Μπαρτζώκας, ο οποίος ρωτήθηκε αν θέλει παίκτη με εμπειρία από Euroleague.

«Δεν υπάρχει κάτι, δεν έχει σχέση αυτό πρέπει να βρούμε έναν καλό παίκτη. Δεν υπάρχουν 15 λύσεις και εμείς θα προτιμήσουμε κάποιες κατηγορίες. Προσπαθούμε να βρούμε έναν καλό παίκτη ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται», ήταν η απάντησή του.