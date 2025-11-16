Ο τελικός ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιανίκ Σίνερ στα ATP Finals είχε ως αποτέλεσμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς να θυμηθεί τον θρίαμβό του το 2019.

Ήταν 17 Νοεμβρίου 2019 όταν ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είχε νικήσει τον Ντόμινικ Τιμ στον τελικό των ATP Finals στην πρώτη του συμμετοχή σε αυτά, κατακτώντας το τρόπαιο. Μια επιτυχία που έμοιαζε τότε με προαναγγελία για αυτές που θα ακολουθούσαν, καθώς ο Τσιτσιπάς ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα.

Τα πράγματα, βέβαια, δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι, παρ’ όλα αυτά ο Στέφανος δεν ξεχνάει την κατάκτηση του τίτλου το 2019 και με αφορμή τον φετινό τελικό ανάμεσα σε Αλκαράθ και Σίνερ έκανε σχετική ανάρτηση στα social media.

«Πριν από έξι χρόνια, έζησα τη μεγαλύτερη χαρά μου ως τενίστας, κατακτώντας τα ATP Finals στο ντεμπούτο μου.

Ήταν ιδιαίτερα όμορφο που μοιράστηκα τη στιγμή με τον Ντόμι, τον καλύτερό μου φίλο στο tour. Το συναίσθημα μπορεί να έχει ξεθωριάσει, αλλά θα κάνω τα πάντα για να το ξαναζήσω», ανέφερε στο μήνυμά του ο Τσιτσιπάς.