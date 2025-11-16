Ο καιρός της Δευτέρας (17/11) θα κυλήσει με αρκετή συννεφιά, κατά τόπους αυξημένη, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρώτες πρωινές και τις νυχτερινές ώρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, όσο θα βαδίζουμε προς το βράδυ, τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας θα επηρεαστούν από πιο πυκνή συννεφιά και βροχές. Την Τρίτη, η βόρεια Ελλάδα θα δεχτεί εκ νέου φαινόμενα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα διατηρηθεί πιο ήπιος, χωρίς έντονες μεταβολές.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως από τις 23 Νοεμβρίου και μετά, η Ελλάδα θα επηρεαστεί από μια ψυχρή αέρια μάζα που κατεβαίνει από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια, σηματοδοτώντας τις πρώτες σοβαρές «εισβολές» χειμερινού ψύχους.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει πως βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, όπου η ήπια θερμοκρασία συνδυάζεται με συννεφιά και διασπορά τοπικών βροχών, μέχρι να εγκατασταθούν πιο χειμερινές συνθήκες.

Ο καιρός από το meteo.gr για τη Δευτέρα (17/11)

Για τη Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά σε Θράκη και πιθανώς στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Από το απόγευμα, καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, ενώ μικρή πιθανότητα για βροχές υπάρχει και σε Ανατολική Στερεά – Νότια Εύβοια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη πρωί και βράδυ στα κεντρικά και βόρεια. Παράλληλα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4-5 μποφόρ, ενισχυόμενοι στο Βορειοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Αττική

Λίγες νεφώσεις, που τοπικά θα πυκνώσουν μετά το απόγευμα, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι περιορισμένη.

Θερμοκρασία: 12–20°C (2-3°C χαμηλότερη στα βόρεια).

Άνεμοι: νότιοι, ασθενείς έως μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Θερμοκρασία: 10–20°C.

Άνεμοι: νοτιοανατολικοί στον Θερμαϊκό, ασθενείς έως 4 μποφόρ.