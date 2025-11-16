Η νέα ενημερωτική εκπομπή «Πολιτική κουζίνα», με τη Γεωργία Σκιτζή και τη Γεωργία Σαδανά, κάνει πρεμιέρα αύριο, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00 και θα μεταδίδεται καθημερινά την ίδια ώρα στο ΕΡΤnews, παρουσιάζοντας όσα συνήθως μένουν στο σκοτάδι του πολιτικού παρασκηνίου.

Ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας; Τι συμβαίνει όταν οι κάμερες σβήνουν και οι πόρτες κλείνουν;

Οι αθέατες όψεις, τα παιχνίδια εξουσίας και το παρασκήνιο των γεγονότων που σφραγίζουν τις πολιτικές εξελίξεις.

Η «Πολιτική κουζίνα» φωτίζει όσα μένουν σκόπιμα στη σκιά, μετατρέπει κάθε ερώτημα σε αποκαλυπτική απάντηση και φέρνει στο φως τα μυστικά των άγνωστων πολιτικών «συνταγών».