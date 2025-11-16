Οι Oasis έδωσαν την πρώτη τους συναυλία στην Αργεντινή και συγκεκριμένα στο θρυλικό Μονουμεντάλ και δεν παρέλειψαν να τιμήσουν τη μνήμη του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, στον οποίο αφιέρωσαν δύο παιχνίδια.

Τα μέλη του συγκροτήματος είχαν συναντηθεί με τον Αργεντίνο θρύλο του ποδοσφαίρου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020 σε ηλικία 60 ετών, οπότε στην πρώτη τους συναυλία στην πατρίδα του ήταν δεδομένο ότι δεν θα τον ξεχνούσαν. Και όντως δεν τον ξέχασαν.

Στο θρυλικό Μονουμεντάλ, με τον κόσμο να παραληρεί, στις γιγαντοοθόνες έπαιξε βίντεο με τον αείμνηστο Μαραντόνα υπό τους ήχους του τραγουδιού «Live Forever» ενώ ο Λίαμ Γκάλαχερ τού αφιέρωσε το «Rock ‘N’ Roll Star».