Τον εντοπισμό και την ανάσυρση σορού άνδρα, στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας, ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα το Λιμενικό Σώμα. Η σορός μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στην παραλία Καμαρίου και στην συνέχεια στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό τουρίστα, ο οποίος είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή και δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και περίπου 40 ημέρες.

Ο 72χρονος είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς στις 3 Οκτωβρίου από το Στόμιο Λάρισας και το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή της Άνω Κερασιάς, μέσα σε περιβόλι κοντά στη μονή Φλαμπουρίου.