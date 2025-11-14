Μια ισχυρή έκρηξη σε αυτοκίνητο κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί στην Ινδία στις 10 Νοεμβρίου σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα και τραυμάτισε περισσότερους από 30.

Η επίθεση σημειώθηκε σε πολυσύχναστο σημείο κοντά σε σταθμό μετρό, όπου ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εκφωνεί κάθε χρόνο την ετήσια ομιλία του για την Ημέρα Ανεξαρτησίας. Πρόκειται για τη σοβαρότερη τρομοκρατική επίθεση στην ινδική πρωτεύουσα εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Διαψεύσεις της Τουρκίας

Μετά την επίθεση, ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αρχές που ερευνούν την υπόθεση εντόπισαν πιθανό σύνδεσμο μεταξύ των συλληφθέντων υπόπτων και ενός ξένου χειριστή στην Άγκυρα.

Τα δημοσιεύματα ισχυρίζονταν ότι η Τουρκία εμπλέκεται σε «δραστηριότητες ριζοσπαστικοποίησης» και παρέχει λογιστική, διπλωματική και οικονομική υποστήριξη σε τρομοκρατικές ομάδες.

Η Τουρκία διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους ως «μέρος μιας κακόβουλης εκστρατείας παραπληροφόρησης που στοχεύει στη βλάβη των διμερών σχέσεων».

Το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκίας ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί περί «σύνδεσης της Τουρκίας με τρομοκρατικές ενέργειες στην Ινδία» είναι «αβάσιμοι και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης».

The deliberate reports in certain Indian media outlets claiming that “Türkiye is linked to terrorist acts in India and provides logistical, diplomatic, and financial support to terrorist groups” are part of a malicious disinformation campaign aimed at damaging bilateral relations… pic.twitter.com/BUPjtnJokf — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 12, 2025

Σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), η διεύθυνση επισύναψε στιγμιότυπα από ενημερώσεις των News18 και India Today, υπογραμμίζοντας ότι οι αναφορές για «ρόλο της Τουρκίας στη ριζοσπαστικοποίηση κοιμώμενων κυττάρων κατά της Ινδίας» δεν έχουν στοιχεία.

Η Τουρκία τονίζει ότι απορρίπτει κάθε μορφή τρομοκρατίας, ανεξαρτήτως τόπου ή δράστη, και συμμετέχει ενεργά στη Στρατηγική Κατά της Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών κατά της τρομοκρατίας του ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Τέτοιες αβάσιμες και χειραγωγητικές αναφορές που στοχοποιούν την Τουρκία αποτελούν προσπάθεια υπονόμευσης της συμβολής της χώρας μας στην διεθνή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα. Το κοινό καλείται να μην δίνει σημασία σε τέτοιες παραπλανητικές πληροφορίες».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι δύο από τους βασικούς υπόπτους είχαν ταξιδέψει στην Τουρκία πριν από την επίθεση, γεγονός που εντείνει τις έρευνες για πιθανές διεθνείς συνδέσεις, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται οποιαδήποτε εμπλοκή της Τουρκίας.