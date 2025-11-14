Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη το απόγευμα της Παρασκευής, με αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό αρκετών ατόμων.
Το περιστατικό επιβεβαιώνει η σουηδική αστυνομία, χωρίς, ωστόσο, να έχει γίνει γνωστός, για την ώρα, ο αριθμός των νεκρών και των ανθρώπων που τραυματίστηκαν. Επίσης, η αιτία της σύγκρουσης δεν έχει ανακοινωθεί.
