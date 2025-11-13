Μια 53χρονη μητέρα από την Αυστραλία και η 25χρονη κόρη της κατηγορούνται ότι απέσπασαν σχεδόν 70 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια από «ευάλωτα» θύματα βιετναμέζικης καταγωγής. Η μία από τις δύο ισχυριζόταν πως ήταν μάντισσα ή χαρτορίχτρα και ειδικός στο φενγκ σούι.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν την Τετάρτη 12/11 στη γειτονιά Dover Heights του Σίδνεϊ. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο γυναίκες ήταν βασικά μέλη ενός «πολύ εξελιγμένου» κυκλώματος απάτης.

Η μητέρα φέρεται πως έπειθε τα θύματά της να πάρουν δάνεια, κρατώντας μέρος των χρημάτων για τον εαυτό της, ισχυριζόμενη ότι έβλεπε έναν «δισεκατομμυριούχο» στο μέλλον τους.

Το δικαστήριο αρνήθηκε να δώσει εγγύηση στην 53χρονη που αναμένεται να εμφανιστεί εκεί την Πέμπτη, ενώ η κόρη της έλαβε εγγύηση και η δίκη της θα γίνει τον Ιανουάριο.

Η μητέρα βρίσκεται αντιμέτωπη με 39 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η καθοδήγηση των δραστηριοτήτων μιας εγκληματικής ομάδας και η αποκόμιση οικονομικού οφέλους με δόλο.

Η κόρη της κατηγορείται για επτά αδικήματα, σύμφωνα με το BBC, μεταξύ των οποίων η απερίσκεπτη διαχείριση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης των δύο γυναικών στη χλιδάτη έπαυλη της οικογένειας, η αστυνομία κατάσχεσε οικονομικά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, πολυτελείς τσάντες, μια χρυσή ράβδο 40 γραμμαρίων αξίας 10.000 δολαρίων Αυστραλίας και 6.600 δολάρια Αυστραλίας σε μάρκες καζίνο.

Η μητέρα που η αστυνομία λέει πως θεωρούνταν ένα αξιόπιστο μέλος της κοινότητάς της και, ως μάντισσα, έκανε προβλέψεις για πελάτες, αρκετοί από τους οποίους της είχαν αποκαλύψει ότι αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες. Συγκεκριμένα προμήνυε ότι ένας δισεκατομμυριούχος θα ερχόταν να τους βοηθήσει «σύντομα», εάν έπαιρναν δάνειο.

Σύμφωνα με έρευνα της Sydney Morning Herald (SMH), η μητέρα και η κόρη φαίνεται να συνδέονται με το λεγόμενο «Συνδικάτο του Ρετιρέ», που ονομάζεται έτσι λόγω του γεγονότος πως ο φερόμενος αρχηγός του ζούσε σε ένα πολυτελές διαμέρισμα αξίας 18 εκατομμυρίων δολαρίων στο Σίδνεϊ.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι η ομάδα κατάφερε να εξαπατήσει μεγάλες αυστραλιανές τράπεζες, αποσπώντας 250 εκατομμύρια δολάρια, με τη βοήθεια διεφθαρμένων υπαλλήλων που έδιναν εγκρίσεις για δάνεια με σκοπό τη χρηματοδότηση της αγοράς πολλών ακινήτων στο Σίδνεϊ.

Οι Αρχές πάγωσαν επίσης, την ημέρα που συνελήφθησαν η 53χρονη και η 25χρονη, περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 15 εκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων, τα οποία έρχονται να προστεθούν στο ποσό των 60 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε ήδη δεσμευτεί από μια ευρύτερη έρευνα για το συνδικάτο, η οποία ξεκίνησε πέρυσι.

Περισσότερα από δώδεκα άτομα έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα, όπως η απάτη και το ξέπλυμα χρημάτων, ενώ η αστυνομία αναμένει πως θα πραγματοποιηθούν και άλλες συλλήψεις.