Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να διακόψουν προσωρινά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι να σταματήσουν οι αεροπορικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.
«Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών πρέπει να υποταχθεί» στο να προστατεύονται τα «δικαιώματα των λαών της Καραϊβικής», σχολίασε ο κ. Πέτρο μέσω X, αναφερόμενος στην ιστορική συνεργασία των δυο χωρών για την καταπολέμηση της διακίνησης.
Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las… https://t.co/IZRWiL4s6t— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2025