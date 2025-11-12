Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να διακόψουν προσωρινά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι να σταματήσουν οι αεροπορικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

«Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών πρέπει να υποταχθεί» στο να προστατεύονται τα «δικαιώματα των λαών της Καραϊβικής», σχολίασε ο κ. Πέτρο μέσω X, αναφερόμενος στην ιστορική συνεργασία των δυο χωρών για την καταπολέμηση της διακίνησης.