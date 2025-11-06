Σε μια επιχείρηση που συντονίστηκε διεθνώς, η Αυστριακή Διεύθυνση Προστασίας του Κράτους και Υπηρεσίας Πληροφοριών (DSN) εντόπισε στη Βιέννη μια κρυψώνα με όπλα που συνδέονται με τη Χαμάς. Οι έρευνες διήρκεσαν εβδομάδες και είχαν στόχο μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση, με ύποπτη δραστηριότητα στην Ευρώπη.

Τα όπλα πιθανότατα προορίζονταν για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την DSN.

Σύμφωνα με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Αυστρίας, ORF, στο πλαίσιο των διεθνών ερευνών, ένας 39χρονος Βρετανός συνελήφθη στο Λονδίνο ως ύποπτος για την υπόθεση. Στην κρυψώνα, που βρισκόταν σε ενοικιαζόμενο αποθηκευτικό χώρο στη Βιέννη, κατασχέθηκαν πέντε πυροβόλα όπλα και δέκα γεμιστήρες. Η DSN επισημαίνει ότι το οπλοστάσιο συνδέεται με τη δομή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Γκέρχαρντ Κάρνερ:

«Η τρέχουσα υπόθεση δείχνει για άλλη μία φορά ότι η Διεύθυνση Προστασίας του Κράτους και Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι εξαιρετικά δικτυωμένη σε διεθνές επίπεδο και προχωρά με συνέπεια ενάντια σε κάθε μορφή εξτρεμισμού. Η αποστολή είναι σαφής: μηδενική ανοχή προς τους τρομοκράτες».