Η είδηση της εντυπωσιακής νίκης ενός νεαρού μουσουλμάνου δημοκρατικού σοσιαλιστή έκανε τον γύρο του κόσμου, φτάνοντας ακόμη και σε περιοχές όπου οι τοπικές αμερικανικές εκλογές συνήθως περνούν απαρατήρητες.

Η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι ως του πρώτου μουσουλμάνου και πρώτου Νοτιοασιάτη δημάρχου της Νέας Υόρκης τράβηξε την προσοχή και ομάδων ανθρώπων που βλέπουν ένα κομμάτι του εαυτού τους στον 34χρονο πολιτικό. Στο Νέο Δελχί, οι νέοι που είχαν αμέσως συνδεθεί με τον Μαμντάνι μέσω των βίντεο που αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρονταν σε ταινίες του Μπόλιγουντ, ήλπιζαν τώρα σε μια επίσημη επίσκεψη του νεοεκλεγμένου δημάρχου, του οποίου οι γονείς γεννήθηκαν στην Ινδία.

Στην Κωνσταντινούπολη, νεαρές γυναίκες της μεσαίας τάξης ξετρελάθηκαν με τις αναρτήσεις του Μαμντάνι και της συζύγου του στο Instagram, ως σύμβολο των κοσμοπολίτικων μουσουλμάνων των μεγάλων πόλεων, θαυμάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι δύο τους κοιτάζουν ο ένας τον άλλον.

Στο Ντακάρ της Σενεγάλης, ένας καθηγητής είχε ήδη αρχίσει να συντάσσει μια διάλεξη για το διαρκές αμερικανικό όνειρο, θαυμάζοντας την άνοδο ενός νεαρού μετανάστη σε μια χώρα που στρέφεται όλο και περισσότερο προς τον εαυτό της.

Αν και η αντίδραση στη νίκη του Μαμντάνι δεν μπορεί να συγκριθεί με το παγκόσμιο φαινόμενο που συνοδεύτηκε από τη νίκη του Μπαράκ Ομπάμα στις προεδρικές εκλογές του 2008, ο Μαμντάνι αποτελεί αναμφισβήτητα πηγή έμπνευσης σε ορισμένους κύκλους, ιδίως μεταξύ των ακτιβιστών που έχουν καταφέρει να αλλάξουν τις από καιρό παγιωμένες πολιτικές και πολιτικές πρακτικές στις χώρες τους, σημειώνουν οι New York Times.

«Οι άνθρωποι που ταυτίζονται μαζί του είναι οι ίδιοι που τώρα μετασχηματίζουν την πολιτική σε ολόκληρο τον παγκόσμιο νότο: νέοι, απογοητευμένοι, ανυπόμονοι με τη διαφθορά και την ανισότητα, αλλά πρόσφατα πεπεισμένοι ότι μπορούν να χτίσουν κάτι καλύτερο», δήλωσε ο Ουίλιαμ Σόκι, συγγραφέας με έδρα τη Νότια Αφρική και συντάκτης της ιστοσελίδας Africa Is a Country.

Όπως και ο Ομπάμα, ο Μαμντάνι είναι παγκόσμιος πολίτης από πολλές απόψεις. Γεννήθηκε στην Ουγκάντα και πέρασε τα πρώτα του χρόνια εκεί. Η οικογένειά του μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη και ο ίδιος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2018, διατηρώντας όμως τη διπλή υπηκοότητα με την Ουγκάντα.

Ποιοι τον θεωρούν απειλή

Η άνοδός του έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, με ορισμένα από τα σχόλια να απέχουν πολύ από το να είναι επαινετικά.

Στην Ινδία, ο προηγούμενος χαρακτηρισμός του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι ως «εγκληματία πολέμου» από τον Μαμντάνι προκάλεσε την οργή της ινδουιστικής δεξιάς. Ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Μαμντάνι «είναι έτοιμος να εξαλείψει τον ινδουισμό».

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι ένας ισραηλινός απεσταλμένος χαρακτήρισε τον Μαμντάνι «σαφή και άμεση απειλή για την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης». (Στην ομιλία του για τη νίκη την Τρίτη, ο Μαμντάνι υποστήριξε ότι η διοίκησή του θα σταθεί «σταθερά στο πλευρό των Εβραίων της Νέας Υόρκης και δεν θα διστάσει στον αγώνα κατά της μάστιγας του αντισημιτισμού»).

Ορισμένες εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης της Ανατολικής Ευρώπης ανησύχησαν για τις πολιτικές τάσεις του εκλεγμένου δημάρχου, αποκαλώντας τον κομμουνιστή.

«Κάποτε είχαμε μια χώρα που έλεγχε όχι μόνο τις τιμές, αλλά και τις σκέψεις των ανθρώπων», έγραψε στο Facebook ο Γιούρι Λουκάνοφ, μια δημόσια προσωπικότητα της Ουκρανίας. «Η βρωμιά από τα κομμουνιστικά μυαλά έχει διαποτίσει τα αμερικανικά».

Στο Βερολίνο, οι δημοσιογράφοι σημείωσαν ότι οι δημοκρατικές σοσιαλιστικές απόψεις του Μαμντάνι είναι ευρέως αποδεκτές, ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο των ενοικίων και τις δημόσιες συγκοινωνίες. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης στην Ιταλία εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την εκλογή ενός μουσουλμάνου σοσιαλιστή στην έδρα της Wall Street. Η γαλλική αριστερά χαιρέτισε τη νίκη του, ενώ η γαλλική δεξιά φοβήθηκε την άνοδο της «αφυπνισμένης και ισλαμιστικής αριστεράς».

Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που ταυτίζονται μαζί του

Πολλοί σε όλο τον κόσμο είδαν στην εκλογή του Μαμντάνι μια αντανάκλαση των δικών τους αγώνων.

Ο Ουτσάβ Γκουχαθακούρτα, μουσικός από την Καλκούτα, παρακολουθούσε με προσήλωση τα αποτελέσματα των εκλογών της Τρίτης το βράδυ, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ελπίζοντας στη νίκη του Μαμντάνι. Ο Μαμντάνι είχε τραβήξει την προσοχή του Γκουχαθακούρτα όταν μια ανάρτηση του υποψηφίου, στην οποία παραπονιόταν για την αύξηση της τιμής του κοτόπουλου ή του αρνιού με ρύζι, εμφανίστηκε στο Instagram του. Ακολούθησε την εκστρατεία επειδή ταυτιζόταν με τις πολιτικές αξίες του Μαμντάνι, ειδικά με την προσπάθειά του για καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες και προσιτή στέγαση. «Τα θέματα για τα οποία μίλησε με άγγιξαν πραγματικά», είπε.

Η σύνδεση του Μαμντάνι με τους νέους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνέβαλε στη νίκη του στη Νέα Υόρκη, αλλά επίσης αποτύπωσε τη διάθεση πολλών νέων ηγετών σε όλο τον κόσμο, όπου οι εξεγέρσεις των νέων ενάντια στα εδραιωμένα πολιτικά συστήματα έχουν προκαλέσει διαμαρτυρίες σε αρκετές χώρες και έχουν ανατρέψει κυβερνήσεις στη Μαδαγασκάρη και το Νεπάλ.

«Η Αμερική έχει ένα καλύτερο μέλλον με τέτοιου είδους ανθρώπους», δήλωσε ο Sunil Phuyal, ηγέτης του κινήματος Gen Z στο Νεπάλ. «Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είναι ευλογημένοι».

Στην Ουγκάντα, όπου ο Μαμντάνι πέρασε τα πρώτα του χρόνια και επέστρεψε το καλοκαίρι για να γιορτάσει τον γάμο του, δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό. Όμως, όσοι τον γνωρίζουν γιόρτασαν τη νίκη του. «Το γεγονός ότι ο Μαμντάνι υποστηρίζει τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους στις ΗΠΑ θα πρέπει να εμπνεύσει τους ηγέτες της χώρας μας να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους στην Ουγκάντα», δήλωσε ο Τζέραλντ Νόρμαν Κατόνγκολ, που ζει στην Καμπάλα.

Στο Ντακάρ, την πρωτεύουσα της συντριπτικά μουσουλμανικής χώρας του, ο Ντιόμε Φαγιέ έλαβε γνώση της υποψηφιότητας του Μαμντάνι και εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι ένας μουσουλμάνος μετανάστης κέρδιζε έδαφος σε μια χώρα που έχει προσπαθήσει να κλείσει τα σύνορά της.

Στο μάθημα αμερικανικής λογοτεχνίας και πολιτισμού που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop, ο Δρ Φαγιέ σκοπεύει να διδάξει στους φοιτητές του την άνοδο του Μαμντάνι. Αυτό, όπως είπε, είναι ένα σημάδι ότι οι αμερικανικές αξίες επιμένουν.

«Αυτό που θέλω να τους διδάξω είναι ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατηρούν τις ιδρυτικές τους αξίες», είπε. «Μπορείτε ακόμα να επιτύχετε το αμερικανικό όνειρο της ζωής, της ελευθερίας και της αναζήτησης της ευτυχίας».