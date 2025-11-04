Ο εργάτης που είχε ανασυρθεί ζωντανός το βράδυ της Δευτέρας από τα συντρίμμια ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη, του οποίου τμήμα είχε προηγουμένως καταρρεύσει, υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ο 66χρονος διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια πολύωρης επιχείρησης διάσωσης που επέτρεψε να ανασυρθεί από τα συντρίμμια του Torre dei Conti («Πύργου των Κομήτων») και να διακομιστεί σε νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Dramatic scenes in Rome as mediaeval landmark Torre di Conti partially collapses.

Ο εργαζόμενος είχε απεγκλωβιστεί ζωντανός πριν από περίπου δύο ώρες, διατηρώντας επικοινωνία με τα σωστικά συνεργεία καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης που διήρκησε έντεκα ώρες, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κατάρρευση σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ώρα Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, αρχικά κατέρρευσε ένα στήριγμα του πύργου, το οποίο είχε προστεθεί τη δεκαετία του 1930, και στη συνέχεια υποχώρησε η σοφίτα.

WATCH: A section of Rome's Torre dei Conti, the 29-meter tower built in the early 13th century, collapsed for a second time during restoration, injuring three workers

Κατά την πρώτη κατάρρευση, τέσσερις εργάτες βρέθηκαν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια για λιγότερο από μία ώρα. Οι τρεις από αυτούς απεγκλωβίστηκαν γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Ο απεγκλωβισμός του τέταρτου εργάτη απαιτούσε μεγαλύτερη προσπάθεια. Μετά από αρκετή ώρα κατέστη δυνατή η μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε τραυματιστεί στο κεφάλι.

Κατά τη στιγμή της κατάρρευσης της σοφίτας, οι διασώστες επιβεβαίωσαν ότι ο εργάτης που είχε παραμείνει εγκλωβισμένος ήταν ζωντανός και σε επικοινωνία με τα συνεργεία.

Παράλληλα, η εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα για εξ αμελείας πρόκληση σωματικής βλάβης. Στο μεσαιωνικό κάστρο διεξάγονταν έργα συντήρησης τις τελευταίες εβδομάδες.