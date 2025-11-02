Μακριά από τη δημοσιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και τα σκάνδαλα που στιγμάτισαν τη ζωή του, ο πρίγκιπας Άντριου φαίνεται έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, ο 65χρονος δούκας της Υόρκης σχεδιάζει να εγκατασταθεί σε μια υπερπολυτελή παραθαλάσσια βίλα αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών, που ανήκει στη βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι.

Η έπαυλη βρίσκεται μέσα στο εμβληματικό συγκρότημα Sea Palace, μια από τις πιο προστατευμένες περιοχές των Εμιράτων, όπου στεγάζεται και η βάση του ναυτικού. Πρόκειται για έναν χώρο με χρυσές λεπτομέρειες, μάρμαρα, ιδιωτική πισίνα, κινηματογράφο και προσωπικό υψηλών προδιαγραφών, που θυμίζει περισσότερο βασιλικό καταφύγιο παρά κατοικία.

Revealed: Inside the heavily guarded £10million luxury villa owned by Abu Dhabi royal family that Andrew may soon be calling homehttps://t.co/tQgAH9DW6k — Fairy Royal (@FairyQueane) November 2, 2025

Το πολυτελές αυτό «δώρο φιλοξενίας» προέρχεται από τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (MBZ), πρόεδρο των ΗΑΕ και παλιό συμμαθητή του Άντριου στο Gordonstoun School. Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, ο MBZ προσκάλεσε τον πρίγκιπα να κάνει χρήση της κατοικίας, διατάζοντας μάλιστα προσωπικά την πλήρη ανακαίνισή της ώστε να αντικατοπτρίζει έναν πιο σύγχρονο και «ζωντανό» αέρα πολυτέλειας.

Ο ιστορικός και συγγραφέας Άντριου Λόουνι σχολίασε πως η μελλοντική μετεγκατάσταση του Άντριου στα Εμιράτα ίσως αποδειχθεί ιδανική: «Εκεί θα έχει την ησυχία του, θα τυγχάνει σεβασμού ως μέλος της βασιλικής οικογένειας και θα μπορεί να απομακρυνθεί από τον διαρκή έλεγχο των βρετανικών ΜΜΕ».

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει ήδη επισκεφθεί στο παρελθόν τη συγκεκριμένη βίλα με τις κόρες του, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, ενώ οι σχέσεις του με τον σεΐχη MBZ χρονολογούνται από την περίοδο που ο Άντριου υπηρέτησε ως Ειδικός Εκπρόσωπος για το Διεθνές Εμπόριο και τις Επενδύσεις (2001–2011), προτού αναγκαστεί να παραιτηθεί εξαιτίας της εμπλοκής του στην υπόθεση Έπσταϊν.

Εάν τελικά εγκατασταθεί μόνιμα στα Εμιράτα, θα έχει ως γείτονα τον πρώην βασιλιά της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, ο οποίος ζει εξόριστος εκεί από το 2014. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές της Mail on Sunday, και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, εξετάζει το ενδεχόμενο να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς —όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε— «εκτός από τα παιδιά και τα εγγόνια της, δεν έχει πια πολλά να την κρατούν στο Λονδίνο».