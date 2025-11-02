Ως «ιδιαίτερα σοβαρό» αντιμετωπίζει η βρετανική αστυνομία το περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε τρένο το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Doncaster – Λονδίνο. Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες, τραυματίζοντας δέκα άτομα, εκ των οποίων εννέα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε δύο συλλήψεις ενώ η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συμμετέχει στη διερεύνηση, αν και ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι πρόκειται για «τρομοκρατική ενέργεια».

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:40 τοπική ώρα (21:40 ώρα Ελλάδας), όταν η αστυνομία έλαβε κλήση για μαχαίρωμα εντός αμαξοστοιχίας της γραμμής East Coast Main Line. Το τρένο αναγκάστηκε να σταματήσει στο σταθμό του Huntingdon, περίπου 120 χλμ βόρεια του Λονδίνου.

Αυτόπτες μάρτυρες μετέφεραν εικόνες φρίκης. Επιβάτες που έτρεχαν καλυμμένοι με αίμα, άλλοι που κρύβονταν στις τουαλέτες υπό την απειλή της επίθεσης. «Άκουσα κάποιον να φωνάζει “έχουν μαχαίρι, με μαχαίρωσαν”», δήλωσε στο Sky News ένας επιβάτης ονόματι Γκάβιν, προσθέτοντας πως «οι άνθρωποι ποδοπατούσαν ο ένας τον άλλον προσπαθώντας να σωθούν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο τρένο φωνάζοντας «Κάτω! Κάτω!», ενώ οι επιβάτες απομακρύνονταν ενώ έντρομοι. «Είδα τον ύποπτο να κρατάει ένα μεγάλο μαχαίρι – τελικά τον ακινητοποίησαν με Taser», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να εισέρχονται στο τρένο, ενώ ο σταθμός του Huntingdon εκκενώθηκε. Οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στη σύλληψη δύο προσώπων, τα οποία ανακρίνονται για την εμπλοκή τους στην επίθεση.

Armed officers were seen running along the platform at Huntingdon station towards the train carriages after multiple people were stabbed on board.



Two men have been arrested and a number of people have been taken to hospital.



Follow our live blog ➡️ https://t.co/nAd0KJcqpc pic.twitter.com/ZxGpu9zM3H — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

Η British Transport Police (BTP) ανακοίνωσε ότι διεξάγει εντατικές έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα του δράστη, τονίζοντας: «Σε αυτό το στάδιο δεν θα ήταν σωστό να γίνουν εικασίες για τα αίτια».

Στάρμερ: Οι σκέψεις μου με όσους επλήγησαν

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τους συλληφθέντες και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με τρομοκρατικές οργανώσεις· παρόλα αυτά, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είναι σε επιφυλακή και συμμετέχει στη διερεύνηση, στο πλαίσιο πρωτοκόλλων για επιθέσεις μαζικής βίας.

Το συμβάν έχει προκαλέσει σοκ στη Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να δηλώνει: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ανησυχητικό συμβάν. Οι σκέψεις μου είναι με όσους επλήγησαν και με τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκρισή τους».

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.



My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.



Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

Οι εικόνες από τον σταθμό του Huntingdon δείχνουν δεκάδες ασθενοφόρα, οχήματα της αστυνομίας και ένοπλους άνδρες να περιμετρικά ασφαλίζουν την περιοχή, ενώ το δρομολόγιο του τρένου διεκόπη επ’ αόριστον.

Αν και τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν προς διερεύνηση, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο «copycat attack» – δηλαδή μίμησης τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημειωθεί σε ευρωπαϊκά μέσα μεταφοράς τα τελευταία χρόνια.

Μνήμες από το 2017

Το αιματηρό αυτό περιστατικό ανασύρει μνήμες από την επίθεση του 2017 στο μετρό του Λονδίνου, αλλά και από άλλες επιθέσεις με μαχαίρι σε δημόσιους χώρους που έχουν συγκλονίσει τη χώρα την τελευταία δεκαετία.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αναλύουν βίντεο, μαρτυρίες και στοιχεία από το σημείο. Οι επιβάτες που βρίσκονταν στο τρένο λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη, ενώ οι σιδηροδρομικές γραμμές στη βόρεια Αγγλία βρίσκονται υπό αυξημένη επιτήρηση.