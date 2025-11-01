Η Ομάδα των 7 (G7) ανακοίνωσε χθες Παρασκευή νέα σχέδια που αποσκοπούν στον περιορισμό της κυριαρχίας της Κίνας στις αλυσίδες ανεφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, με στόχο μακροπρόθεσμα να εξισορροπήσει και πάλι η παγκόσμια αγορά.

Οι συμφωνίες, που ανακοινώθηκαν έπειτα από συνάντηση που είχαν στον Καναδά οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών της G7, αφορούν διάφορα κρίσιμα ορυκτά αλλά και τις σπάνιες γαίες, έναν τομέα στον οποίο το Πεκίνο ασκεί μεγάλη επιρροή.

Αυτά τα πρώτα μέτρα που λαμβάνει η Συμμαχία Παραγωγής Κρίσιμων Μετάλλων της G7 «στέλνουν ένα απολύτως ξεκάθαρο μήνυμα στον κόσμο», δήλωσε ο Τιμ Χόντγκσον υπουργός Ενέργειας του Καναδά.

«Αντιμετωπίζουμε σοβαρά τον περιορισμό της συγκέντρωσης της αγοράς και τις εξαρτήσεις», πρόσθεσε ο ίδιος, αναφερόμενος στην Κίνα.

Οι υπουργοί της Βρετανίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ συνεδρίασαν στο Τορόντο μερικές ημέρες μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν Ουάσινγκτον και Πεκίνο, βάση της οποίας η Κίνα ανέστειλε για τουλάχιστον έναν χρόνο κάποιους από τους περιορισμούς που είχε επιβάλει στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Οι σπάνιες γαίες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μαγνητών απαραίτητων για την αυτοκινητοβιομηχανία, τις ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά και την αμυντική βιομηχανία. Το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στις εξαγωγές τους από την Κίνα, ηγέτιδα στον τομέα, είχε προκαλέσει ανησυχία στις αγορές.

Ο Χόντγκσον παραδέχθηκε ότι η διεύρυνση των αλυσίδων ανεφοδιασμού θα χρειαστεί χρόνο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να δημιουργηθούν συστήματα «από το ορυχείο ως τον μαγνήτη». «Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Δύση (…) θα πάρει χρόνο», σημείωσε ο Καναδός υπουργός.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τους συμμάχους της στη G7 όσον αφορά τον περιορισμό της επιρροής της Κίνας. «Δεν υπάρχει καμία διαφωνία στο εσωτερικό της Ομάδας», διαβεβαίωσε.

«Πρέπει να αποκτήσουμε δικές μας ικανότητες εξόρυξης, επεξεργασίας, βελτίωσης και κατασκευής προϊόντων από τις σπάνιες γαίες», πρόσθεσε ο Ράιτ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κίνα «κατέφυγε σε τακτικές που είναι αντίθετες στους κανόνες της αγοράς για να αποκλείσει τον υπόλοιπο κόσμο από την κατασκευή αυτών των προϊόντων».