Ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε σε καταφύγιο ζώων παντρεύτηκε στον ίδιο χώρο – έχοντας ως παρανυφάκι ένα πρόβατο με κινητικά προβλήματα.

Ο 34χρονος Τζέικ Ράτκλιφ γνώρισε τη σύζυγό του, Ρόζι, 28 ετών, όταν εκείνη άρχισε να προσφέρει εθελοντική εργασία στο καταφύγιό του, το Millington’s Magical Barn στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν από πέντε χρόνια.

Αφού πέρασαν το καλοκαίρι «καθαρίζοντας στάβλους και φροντίζοντας ζώα μαζί», οι δυο τους ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν στις 2 Αυγούστου, σε έναν πρώην στάβλο αγελάδων που μετατράπηκε σε αίθουσα γάμου.

Η «καλεσμένη της τιμής», το πρόβατο Μπάνι, που γεννήθηκε με αναπηρία των πίσω ποδιών της, περπάτησε στο διάδρομο της τελετής ως παρανυφάκι μέσα στο ειδικά διαμορφωμένο αμαξίδιό της – προκαλώντας τον ενθουσιασμό των 60 καλεσμένων.

Ο Τζέικ, ηλεκτρολόγος μηχανικός και ταυτόχρονα υπεύθυνος του καταφυγίου από το Γουέικφιλντ του Γιορκσάιρ, είπε: «Τελευταία στιγμή σκεφτόμασταν ποιος θα ήταν ο κουβαλητής των δαχτυλιδιών. Πάντα ήθελα να είναι η Μπάνι – ήταν πάντα “το κορίτσι του μπαμπά”».

Η Μπάνι έφτασε στο καταφύγιο ακριβώς όταν ξεκινούσαν να μετατρέπουν τον στάβλο σε χώρο γάμου και πέρασε έξι εβδομάδες δίπλα του. «Κάναμε μια μικρή πρόβα, αλλά με τα ζώα του αγροκτήματος δεν υπάρχει και πολλή εκπαίδευση. Απλώς βασίστηκα στο ότι έχουμε έναν ιδιαίτερο δεσμό και ότι θα ερχόταν κοντά μου. Είχα ένα μπουκάλι γάλα πρόχειρο, για κάθε ενδεχόμενο», είπε αστειευόμενος.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως όλοι περίμεναν να συμμετάσχουν ζώα στον γάμο τους: «Έδωσε μια ξεχωριστή νότα και έκανε τη μέρα μας ακόμα πιο ιδιαίτερη».

Ο Τζέικ ίδρυσε το Millington’s Magical Barn το 2018, χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη διάσωση ζώων, απλώς από αγάπη για αυτά. Από τότε έχει σώσει περισσότερα από 200 ζώα που χρειάζονταν φροντίδα και στέγη.

Γνώρισε τη Ρόζι, κτηνιατρική νοσοκόμα, όταν εκείνη άρχισε να εργάζεται εθελοντικά το καλοκαίρι του 2020 και της έκανε πρόταση γάμου τον Αύγουστο του 2023.

«Αρχικά είχαμε προγραμματίσει να παντρευτούμε στη Γαλλία», είπε ο Τζέικ.

«Όσο προχωρούσε η οργάνωση, δεν ένιωθα ότι ήταν σωστό. Είπαμε ότι γνωριστήκαμε εδώ, ερωτευτήκαμε εδώ, έγινε και η πρόταση εδώ – οπότε έπρεπε να παντρευτούμε εδώ».

Η Ρόζι ανησυχούσε για το πώς θα αντιδρούσε ένα πρόβατο στην τελετή, καθώς, όπως είπε ο Τζέικ, «οι αγελάδες, τα πρόβατα και τα γουρούνια δεν είναι τόσο εκπαιδεύσιμα όσο οι σκύλοι».

Για κάθε ενδεχόμενο είχαν και δεύτερο παρανυφάκι, τον σκύλο Άλφι, τον αγαπημένο bichon frisé της Ρόζι. Ωστόσο, λίγο πριν από τον γάμο, ο Άλφι πέθανε απρόσμενα, κι έτσι ο Τζέικ χρειάστηκε να φορέσει προσωρινά το δαχτυλίδι της μητέρας του στη Ρόζι.

Μετά την τελετή, όταν έψαχναν το χαμένο δαχτυλίδι, τον βρήκαν στο «δωμάτιο της γάτας» να τρώει την τροφή της – με το δαχτυλίδι πεσμένο δίπλα του.

Η Μπάνι, ωστόσο, έκλεψε την παράσταση. «Όταν μπήκε στο διάδρομο, ακούστηκε ένα ομαδικό “ααα” από τους καλεσμένους», είπε ο Τζέικ. «Κάποιες φορές δεχόμαστε αρνητικά σχόλια επειδή σώζουμε ζώα που άλλοι θεωρούν “μη χρήσιμα”, ειδικά όσα έχουν αναπηρίες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, όλοι συμφώνησαν πως η Μπάνι ήταν υπέροχη».

Η Ρόζι πρόσθεσε: «Ο καθένας έχει στο μυαλό του τον ιδανικό του γάμο. Για μένα, ένας πολυτελής γάμος στη Γαλλία δεν ταίριαζε. Είμαι πιο απλός άνθρωπος – το να παντρευτώ στο σπίτι μας, στο όμορφο Γιορκσάιρ, περιτριγυρισμένη από τα ζώα που έχουμε σώσει, τους φίλους και την οικογένειά μας, ήταν αυτό που πραγματικά είχε σημασία».

Η Ρόζι θυμήθηκε επίσης ότι ο Τζέικ της έκανε πρόταση γάμου ενώ τάιζε ένα αρνάκι που φορούσε περιλαίμιο με τη φράση «γύρνα πίσω».

«Έτσι έπρεπε να ολοκληρωθεί ο κύκλος εδώ», είπε συγκινημένη. «Χρειάστηκε η βοήθεια πολλών ανθρώπων για να μετατρέψουμε το καταφύγιο σε χώρο γάμου, αλλά χάρη σε όλους, η μέρα μας ήταν πραγματικά ονειρεμένη».