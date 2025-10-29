Το όνομα Οράτιου Πότρα μπορεί να μη λέει κάτι στο ευρύ κοινό, αλλά πρόκειται για έναν έμπειρο μισθοφόρο, ο οποίος πριν λίγο καιρό θα μπορούσε να προκαλέσει πόλεμο ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία, λόγω της δράσης του.

Με ρίζες από Ρουμανία και Γαλλία είναι πρώην λεγεωνάριος της Λεγεώνας των Ξένων και πρώην σωματοφύλακας του εμίρη του Κατάρ. Στις 24 Σεπτεμβρίου συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι μαζί με τον γιο και τον ανιψιό του, ενώ ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό τη Μόσχα. Η σύλληψη έγινε μετά από εκτέλεση ρουμανικού εντάλματος, καθώς κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τον Guardian το συγκεκριμένο άτομο παρότι άγνωστο, είχε ευρεία δράση και εξαιρετικά επιτυχημένη στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ η ρωσική διπλωματία προσπαθεί να τον απελευθερώσει πάση θυσία, επιστρατεύοντας ακόμη και πράκτορες.

Πιο αναλυτικά, ο Πότρα μετά τον γαλλικό στρατό υπηρέτησε ως σωματοφύλακας του εμίρη του Κατάρ, μέχρι που βρήκε μεγάλο κεφάλαιο και ίδρυσε ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, στέλνοντας μισθοφόρους στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ακολουθώντας παρόμοιο μοτίβο με την περιβόητη ομάδα Wagner δεν λείπουν οι συγκρίσεις με τον πρώην ηγέτη της Γιεβγένι Πριγκόζιν, μόνο που υπάρχουν δύο σημαντικές διαφορές. Πρώτον, οι ομάδες του Πότρα απασχολούν αρκετά ελάχιστους άνδρες -πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι επίλεκτες μονάδες- και δεύτερον είναι Ευρωπαίοι στην καταγωγή.

Ενδεικτικό παράδειγμα με βάση το δημοσίευμα, είναι η στρατολόγηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες μισθοφόρων που πολεμούν για τη Ρωσία στρατολογούν στρατιώτες από τη Μέση Ανατολή ή οριακά την ανατολική Ευρώπη, ο Πότρα στρατολογούσε Ευρωπαίους, χρησιμοποιώντας τη Ρουμανία ως κέντρο στρατολόγησης. Δηλαδή δρούσε κάτω «από τη μύτη» της Δύσης και όχι σε ένα τρίτο κράτος.

Οράτιου Πότρα

Το πραξικόπημα στη Ρουμανία

Οι εξελίξεις στη πολιτική ζωή της Ρουμανίας προκάλεσαν φόβο στην Ευρώπη, καθώς οι πολιτικοί με φιλορωσικές θέσεις μπορούσαν να κερδίσουν τις εκλογές. Τελικά, έχασαν, αλλά έμεινε ο φόβος για πραξικόπημα, φήμη που είχε κυκλοφορήσει από όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, ο Πότρα φέρεται να ετοίμαζε πραξικόπημα στη Ρουμανία, έχοντας στρατολογήσει άτομα για αυτή τη δουλειά, αλλά με το σχέδιο να μην ολοκληρώνεται λόγω της πτώσης της δημοτικότητας των φιλορώσων πολιτικών.

Πλέον, κρατείται στο Ντουμπάι και αναμένεται να εκδοθεί στη Ρουμανία, αλλά η Ρωσία ασκεί πιέσεις για την απελευθερώσή του. Παραδείγματος χάριν, η Ρωσική Εταιρεία για τη Μέση Ανατολή -μια μη κυβερνητική οργάνωση που παρουσιάζεται ως ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα- συνεργάζεται για αυτή την υπόθεση στενά με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, άτομα όπως ο Igor Spivak -έχει κατηγορηθεί για Ρώσος πράκτορας στο παρελθόν- εργάζονται για την αποφυλάκισή του, υποστηρίζοντας ότι κατηγορείται χωρίς στοιχεία.

Ο Guardian σημείωσε ότι η έκδοση του στη Ρουμανία θεωρείται βέβαιη, αλλά είναι αβέβαιο αν η υπόθεση θα λάβει μεγαλύτερη διάσταση στην Ευρώπη ή αν θα υποβαθμιστεί, ώστε να μη πληγούν κι άλλοι οι ήδη κακές σχέσεις με τη Ρωσία.