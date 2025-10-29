Ρωσικός βομβαρδισμός έπληξε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Χερσώνα προκαλώντας τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ανακοίνωσε το Κίεβο καταγγέλλοντας «νέο έγκλημα πολέμου» της Μόσχας.

«Ο εχθρός άνοιξε πυρ κατά παιδιατρικού νοσοκομείου στη Χερσώνα. Εννέα τραυματίσθηκαν, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά και τρία μέλη του ιατρικού προσωπικού», δήλωσε ο Ντμίτρο Λούμπινετς, ο Ουκρανός μεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων διευκρινίζοντας ότι τα κτίρια του νοσοκομείου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

«Πρόκειται για ένα νέο έγκλημα πολέμου εκ μέρους της Ομοσπονδίας της Ρωσίας, που επιτίθεται σκοπίμως κατά μη στρατιωτικών στόχων, κατά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρόσθεσε ο Ντμίτρο Λούμπινετς μέσω των κοινωνικών δικτύων.

This morning, the Russian army struck a children’s hospital in Kherson. They could not have been unaware of where they were striking. This was a deliberate Russian attack specifically against children, against medical personnel, against basic guarantees of life in the community.… pic.twitter.com/AJahtxUKip — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2025

Καθημερινές επιθέσεις της Ρωσίας στη Χερσώνα

Η ανακοίνωσή του συνοδεύεται με βίντεο, το οποίο δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα, το οποίο δείχνει κτίριο με σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένη πρόσοψη, σπασμένο ιατρικό εξοπλισμό ανάμεσα σε ερείπια και λεκέδες από αίμα.

Από την απελευθέρωσή της τον Νοέμβριο του 2022 έπειτα από έξι μήνες ρωσικής κατοχής, η πόλη της Χερσώνας, στις όχθες του Δνείπερου που ορίζει και τη γραμμή του μετώπου, γίνεται καθημερινά στόχος ρωσικών βομβαρδισμών με νεκρούς και τραυματίες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

Στη γειτονική περιοχή της Οδησσού, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε ουκρανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης σε 26.900 νοικοκυριά και σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία DTEK.

Απαντώντας στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, η Ουκρανία απαντά με επιθέσεις drones και πλήγματα στο ρωσικό έδαφος.