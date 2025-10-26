Χιλιάδες άγνωστα αντικείμενα, που φαίνεται να στάλθηκαν από το διάστημα, ενδέχεται να «παρακολουθούσαν» τις πυρηνικές δοκιμές των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών τη δεκαετία του 1940 και του 1950.

Μια καινοτόμος μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα παρέχει, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail, επαληθευμένα στοιχεία ότι κάτι ή κάποιος παρατηρούσε διάφορες πυρηνικές εγκαταστάσεις από το διάστημα πολύ πριν εκτοξευθούν οι πρώτοι ανθρώπινοι δορυφόροι σε τροχιά.

Η Dr. Beatriz Villarroel από το Nordic Institute for Theoretical Physics στη Σουηδία φαίνεται να ανακάλυψε μια σαφή σύνδεση μεταξύ των πυρηνικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του 1949 και 1957 και μιας αύξησης στον αριθμό μυστηριωδών φωτεινών σημείων, που ονομάζονται «transients» και εμφανίζονται στον ουρανό.

Τα «transients»

Αυτά τα «transients» δεν θεωρούνται φυσικό φαινόμενο, σύμφωνα με την έρευνα. Η Villarroel δήλωσε ότι εμφανίζουν ιδιότητες υψηλής ανακλαστικότητας, σαν καθρέφτης, και ακόμη περιστρέφονται όπως ένας ιπτάμενος δίσκος.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports από τη Villarroel και τον Dr. Stephen Bruehl, ανέλυσε μυστηριώδη αντικείμενα που μοιάζουν με αστέρια και εμφανίζονταν σε παλιές φωτογραφίες από το Palomar Observatory Sky Survey στην Καλιφόρνια, κατά τις πρώτες ημέρες των πυρηνικών δοκιμών των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σοβιετικής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε 124 υπέργειες πυρηνικές δοκιμές που διεξήχθησαν από αυτές τις τρεις χώρες, προκαλώντας εκρήξεις στον ανοιχτό αέρα — σε αντίθεση με τις σημερινές δοκιμές που πραγματοποιούνται υπόγεια.

Τα άγνωστα αντικείμενα εμφανίζονταν για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια εξαφανίζονταν. Καταγράφηκαν σε φωτογραφίες πριν οι άνθρωποι αρχίσουν να εκτοξεύουν οποιοδήποτε είδος συσκευών στο διάστημα, γεγονός που αποκλείει, σύμφωνα με την έρευνα, την πιθανότητα να πρόκειται για ανθρώπινα κατασκευάσματα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν όχι μόνο ότι οι εμφανίσεις αυτών των «UFO» αυξήθηκαν τις ημέρες που διεξάγονταν πυρηνικές δοκιμές, αλλά και ότι ο συνολικός αριθμός των transients στις φωτογραφίες αυξανόταν κατά 8,5%.

Τα άγνωστα αυτά αντικείμενα είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστούν την ημέρα μετά από μια πυρηνική δοκιμή, γεγονός που καθιστά απίθανη την εξήγηση ότι πρόκειται απλά για ίχνη ή σύννεφα που δημιουργήθηκαν από τις εκρήξεις.

Ένα σημαντικό ορόσημο

Η δημοσίευση αυτών των ευρημάτων αποτελεί σημαντικό ορόσημο, σύμφωνα με τη Mail, καθώς τα περισσότερα άρθρα που εξετάζουν την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων συνήθως απορρίπτονται από την επιστημονική κοινότητα.

Το γεγονός ότι η μελέτη πέρασε επιτυχώς από διπλή αξιολόγηση σημαίνει ότι οι επιστήμονες εξέτασαν τα δεδομένα και δεν μπόρεσαν να τα απορρίψουν ως μια ακόμη ανεπιβεβαίωτη ιστορία για UFO.

«Αυτά είναι αντικείμενα πριν από τον Σπούτνικ 1, όταν οι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα στο διάστημα, και προσωπικά δεν ξέρω τίποτα φυσικό που να μοιάζει με αυτά», δήλωσε η Villarroel.

Η Villarroel δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει με βεβαιότητα αν τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν σε τροχιά γύρω από τη Γη τη δεκαετία του 1950 παραμένουν εκεί, ωστόσο σημείωσε ότι, αν όντως είχαν κατασκευαστεί από μη ανθρώπινη νοημοσύνη, μπορεί να εξακολουθούν να περιστρέφονται γύρω από τον πλανήτη μέχρι σήμερα.