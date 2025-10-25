Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σήμερα στον Ισημερινό, σε ανταλλαγή πυροβολισμών μέσα σε μια αίθουσα μπιλιάρδων στο Σάντο Ντομίνγκο, μια πόλη που απέχει 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κίτο, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι αρχές αποδίδουν το αιματηρό επεισόδιο στον «πόλεμο μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων».

‼️#URGENTE

Cinco personas fallecidas y un herido dejó una balacera dentro de un billar ubicado en la avenida Abraham Calazacón, en la ciudad de Santo Domingo. El ataque armado ocurrió cerca de la medianoche del viernes, 24 de octubre.

▶️ @eluniversocom pic.twitter.com/e2wxTIGX1w — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) October 25, 2025

Στον Ισημερινό έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών και οι ανταλλαγές πυρών είναι συνηθισμένο φαινόμενο τους τελευταίους μήνες στα μπιλιαρδάδικα του Σάντο Ντομίνγκο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι ανθρωποκτονίες αυξήθηκαν κατά 47%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οργανωμένου Εγκλήματος.