Τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας διέκοψαν απόψε τις πτήσεις τους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών που πέρασαν από τη Λευκορωσία, όπως ενημέρωσε το λιθουανικό Υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η λειτουργία των δύο αεροδρομίων ανεστάλη για λόγους ασφαλείας τουλάχιστον μέχρι τις 22:00, αφού τα ραντάρ εντόπισαν «δεκάδες μπαλόνια».

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους είχε κλείσει προσωρινά την Τρίτη και στις 5 Οκτωβρίου όταν μπαλόνια με λαθραία τσιγάρα είχαν εισέλθει από τη Λιθουανία.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε ανακοίνωσε το κλείσιμο των δύο συνοριακών περασμάτων με τη Λευκορωσία μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, όπως είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη σε περίπτωση που επαναλαμβάνονταν τέτοια περιστατικά.

Η λειτουργία αρκετών ευρωπαϊκών αεροδρομίων έχει διαταραχθεί τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως από αγνώστου προελεύσεως drones.