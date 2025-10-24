Μια πρώην μπέιμπι σίτερ αντιμετωπίζει σχεδόν 50 κατηγορίες για κακουργήματα, κατηγορούμενη ότι κακοποίησε τρία κορίτσια τα οποία φρόντιζε καθημερινά μεταξύ 2013 και 2020.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εισαγγελέα της κομητείας Μίντλαντ στο Μίσιγκαν, Μαρκ Ριν, τα θύματα, που τότε ήταν όλα κάτω των 13 ετών, φέρονται να είναι συγγενείς της κατηγορούμενης, όπως μετέδωσε το δίκτυο WNEM.

Η Γκέιλα Μπένετ, 63 ετών, εμφανίστηκε τη Δευτέρα στο δικαστήριο και της απαγγέλθηκαν 24 κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση πρώτου βαθμού σε θύμα κάτω των 13 ετών, 12 κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση δεύτερου βαθμού και 12 κατηγορίες για επίθεση με πρόθεση τη σεξουαλική διείσδυση.

Η σεξουαλική επίθεση πρώτου βαθμού, που περιλαμβάνει και διείσδυση, επισύρει ισόβια κάθειρξη, ενώ για τα θύματα της ηλικίας αυτής προβλέπεται ελάχιστη ποινή 25 ετών. Η δεύτερου βαθμού περιορίζεται στην επαφή και τιμωρείται με 15 χρόνια φυλάκιση, σύμφωνα με το MLive.com.

Η έρευνα σε βάρος της Μπένετ ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου, όταν η μητέρα των τριών κοριτσιών – που σήμερα είναι 17, 15 και 14 ετών – απευθύνθηκε στην αστυνομία του Μίσιγκαν, καταγγέλλοντας σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της επί επτά χρόνια.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των παιδιών, η Μπένετ τα κακοποιούσε τακτικά σε διάφορα δωμάτια του σπιτιού, τα λούζε μαζί της και τα άγγιζε σε ευαίσθητα σημεία, ενώ φέρεται να τραβούσε φωτογραφίες την ώρα που έκαναν μπάνιο.

Μία από τις μαρτυρίες αναφέρει ότι η κατηγορούμενη έδενε το παιδί με σχοινί, το κακοποιούσε, και όταν εκείνο αντιστάθηκε, το χτυπούσε ή το έκλεινε στο υπόγειο μέχρι να επιστρέψουν οι γονείς του.

Και τα τρία κορίτσια είπαν επίσης πως η Μπένετ τούς έδινε ένα «σιροπάκι» πριν από τις επιθέσεις, το οποίο τις έκανε να αισθάνονται ζαλισμένες και υπνηλία.

Στις 17 Οκτωβρίου, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της Μπένετ και κατέσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές που εξετάζονται για αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το CBS News. Η κατηγορούμενη συνελήφθη χωρίς αντίσταση.

«Ο αριθμός των παιδιών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης είναι δυστυχώς πολύ μεγάλος», δήλωσε ο εισαγγελέας Ριν. «Ένα στα τρία κορίτσια και ένα στα τέσσερα αγόρια». Πρόσθεσε ότι ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες κατηγορίες ή θύματα, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Η Μπένετ κρατείται επί του παρόντος στη φυλακή του Μίντλαντ Κάουντι με εγγύηση 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο θα είναι μια ακροαματική διαδικασία για την υπόθεσή της, η οποία έχει οριστεί για τις 4 Νοεμβρίου.