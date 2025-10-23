Μια πλούσια νοικοκυρά από το Χιούστον κατηγορείται ότι, οδηγώντας μεθυσμένη την καινούρια της Porsche αξίας 150.000 δολαρίων και επιδεικνύοντάς την, παρέσυρε θανάσιμα έναν άνδρα που βρισκόταν σε ραντεβού, όπως αναφέρει η nypost.

Η Αρλέτ Ρέγιες κατέθεσε στη δίκη για ανθρωποκτονία κατά της Κριστίνα Τσέιμπερς, περιγράφοντας τη νύχτα της 20ής Απριλίου 2023, όταν ο Τζο ΜακΜάλεν έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν σε μπαρ πριν επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο για μια βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία.

Η Τσέιμπερς υποστήριξε πως τα τακούνια Christian Louboutin της γλίστρησαν, προκαλώντας την επιτάχυνση προς τον ΜακΜάλεν, ο οποίος έβγαινε από ένα μαγαζί μετά το πρώτο του ραντεβού. Στο μπαρ Lola’s Depot, η Τσέιμπερς ανέφερε στη Ρέγιες ότι είναι influencer και πως ο σύζυγός της, διαχειριστής επενδυτικού ταμείου, της είχε αγοράσει μια Porsche 911 Carrera αξίας 149.000 δολαρίων δύο μήνες νωρίτερα. Η Ρέγιες είπε στους ενόρκους ότι ήθελε να κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητο, ενώ η Τσέιμπερς επιδείκνυε τον πλούτο της, ζώντας σε ένα μοντέρνο σπίτι αξίας 1,6 εκατ. δολαρίων με τον σύζυγό της Σουάν Σι, ο οποίος υπέβαλε αίτηση διαζυγίου μετά τη σύλληψή της.

Lawyers for wealthy Texas housewife accused of plowing Porsche into man on first date argue her designer heels caused deadly crash https://t.co/xZlSjElIBJ pic.twitter.com/EqPwipRzDh — New York Post (@nypost) October 21, 2025

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Η Τσέιμπερς, μαζί με τη Ρέγιες και μια ακόμη φίλη, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο, αλλά η οδηγός, που είχε περάσει τη νύχτα πηγαίνοντας από εστιατόρια σε μπαρ, κινήθηκε με υπερβολική ταχύτητα, έχασε τη στροφή και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα. «Προσευχόμουν και αναρωτιόμουν γιατί βρισκόμουν εκεί», κατέθεσε η Ρέγιες. Είδε έναν άνδρα και μια γυναίκα στο πεζοδρόμιο πριν από τη σύγκρουση. «Όλα έγιναν τόσο γρήγορα», είπε. «Ήμασταν στη λάθος πλευρά του δρόμου και ξαφνικά τους είδα. Έκλεισα τα μάτια μου, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα».

Το ζευγάρι ήταν ο 33χρονος ΜακΜάλεν και η Μπριάνα Ιτουρίνο, που είχαν πάει για καραόκε στο πρώτο τους ραντεβού. Η Ιτουρίνο γλίτωσε ελαφρά, ενώ η Ρέγιες ήταν ο τελευταίος μάρτυρας της κατηγορούσας αρχής. Η υπεράσπιση κάλεσε ειδικούς τοξικολογίας, καθώς σύμφωνα με την εισαγγελία, το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα της Τσέιμπερς ήταν 0,301%, σχεδόν τέσσερις φορές πάνω από το νόμιμο όριο, ενώ βρέθηκαν και ίχνη κοκαΐνης. Ο εισαγγελέας Άντριου Φιλιούτσι δήλωσε ότι η κατηγορούμενη «ανυπομονούσε να επιδείξει το σπορ αυτοκίνητό της».

Kristina Chambers faces manslaughter charges after allegedly crashing her Porsche while intoxicated, killing a man, with her defense claiming her heels caused the crash. Law&Crime’s Chris Stewart @cstewartnews is On the Case. pic.twitter.com/H7ui2ilCUf — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) October 22, 2025

Ο δικηγόρος της, Μαρκ Θίσεν, υποστήριξε πως η φτέρνα του παπουτσιού της μπλέχτηκε στο πεντάλ του γκαζιού, ενώ οδηγούσε σε μια από τις πιο επικίνδυνες στροφές του Χιούστον. Πριν το δυστύχημα, η Τσέιμπερς είχε ξοδέψει 800 δολάρια σε γεύμα και ποτά, εκ των οποίων 669 δολάρια σε πολυτελές εστιατόριο όπου παρήγγειλε χαβιάρι, στρείδια, μαρτίνι, κρασί, ριζότο και πατάτες. Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι είχε καταναλώσει τουλάχιστον έξι αλκοολούχα ποτά σε τέσσερα μπαρ.

Η Τσέιμπερς και η Ρέγιες νοσηλεύτηκαν μετά το δυστύχημα. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή έως και 20 έτη φυλάκισης.