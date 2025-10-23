Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που μια γυναίκα παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους στην πορεία των αυτοκινήτων στη Νέα Ζηλανδία.

Το υλικό δείχνει φανάρια και κλαδιά δέντρων να ταλαντεύονται έντονα καθώς η γυναίκα προσπαθεί να προχωρήσει προς τον δρόμο. Στη συνέχεια, ένα ισχυρό φύσημα την σπρώχνει στη διασταύρωση του Ουέλινγκτον, ενώ η τσάντα και τα προσωπικά της αντικείμενα πετάγονται μακριά. Ένα γκρι Toyota Prius και ένα μαύρο VW Golf σταματούν μπροστά της.

Freak gust of wind hurls woman into oncoming traffic pic.twitter.com/5zblfbO7xG — The Sun (@TheSun) October 22, 2025

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας (MetService) έχει εκδώσει αυστηρή «κόκκινη» προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι βορειοδυτικοί άνεμοι με ριπές 140 χλμ/ώρα πλήττουν τη χώρα. Η υπηρεσία προειδοποιεί για «σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή από ιπτάμενα αντικείμενα και πτώσεις δέντρων».

«Οι καταστροφικοί άνεμοι θα προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων καλωδίων ρεύματος και σκεπών, επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης και σημαντικές διακοπές στις μεταφορές και την ηλεκτροδότηση», αναφέρει η MetService. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους ή να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο και να αποφύγουν τα ταξίδια.

Στη δυτική Νέα Ζηλανδία έχουν πέσει 7-18 εκ. βροχής τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ εκδόθηκε νέα προειδοποίηση για ένα «πιο σοβαρό» καιρικό σύστημα που αναμένεται την Πέμπτη.

Χθες το πρωί, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν αναφορές για έναν άνδρα που τραυματίστηκε σοβαρά από πτώση κλαδιού στο Mount Victoria, Ουέλινγκτον. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε λίγο αργότερα. Η Αστυνομία υπενθύμισε στους κατοίκους να «προστατεύονται στις τρέχουσες καιρικές συνθήκες».

Η κακοκαιρία στη Νέα Ζηλανδία συνδυάζεται με κύμα καύσωνα στην Αυστραλία, όπου οι θερμοκρασίες στο Queensland και το New South Wales σπάνε ρεκόρ. Στο Birdsville του Queensland, η θερμοκρασία έφτασε τους 46°C την Τρίτη – η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ τον Οκτώβριο.