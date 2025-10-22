Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νυχτερινή επιδρομή κατά του Κιέβου, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα προσπαθεί να την αναχαιτίσει, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram.

🚨BREAKING: Russian Ballistic Missile strikes CHP-5 power plant in Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/A3VQ2go6Dr — World Source News (@Worldsource24) October 22, 2025

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις που θεωρούν ότι οφείλονταν σε αντιαεροπορικές συστοιχίες σε δράση.