Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νυχτερινή επιδρομή κατά του Κιέβου, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα προσπαθεί να την αναχαιτίσει, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις που θεωρούν ότι οφείλονταν σε αντιαεροπορικές συστοιχίες σε δράση.