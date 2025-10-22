Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νυχτερινή επιδρομή κατά του Κιέβου, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα προσπαθεί να την αναχαιτίσει, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.
«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram.
🚨BREAKING: Russian Ballistic Missile strikes CHP-5 power plant in Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/A3VQ2go6Dr— World Source News (@Worldsource24) October 22, 2025
Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις που θεωρούν ότι οφείλονταν σε αντιαεροπορικές συστοιχίες σε δράση.
🔥 2 AM terror from the sky.— 🇺🇦 Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) October 21, 2025
Russia launched Shahed drones from four directions — hitting Kyiv, Dnipro, Kamianske, Pavlohrad, Zaporizhzhia, Izmail.
💥 Around 15 Iskander-M / KN-23 ballistic missiles fired at Kyiv and Kamianske.
Zaporizhzhia suffered nine Shahed hits — homes and… pic.twitter.com/uF9dvWqfCW