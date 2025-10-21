Χιλιάδες στρατιώτες του Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκονται παγιδευμένοι και αντιμετωπίζουν τον θάνατο από την πείνα σε νησιά του ποταμού Δνείπερου, αφού έχουν αποκοπεί από τις υπόλοιπες ρωσικές δυνάμεις.

Εκτιμάται ότι έως και 5.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη «ζώνη του θανάτου», ένα έλος νότια της Χερσώνας. Από την απελευθέρωση της νότιας πόλης από τις ουκρανικές δυνάμεις τον Νοέμβριο του 2022, ο ποταμός έχει σχηματίσει μια νέα γραμμή μετώπου. Η δεξιά όχθη ελέγχεται από την Ουκρανία, ενώ η χαμηλή και πλημμυροπαθής αριστερή όχθη παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο.

Αδιάκοπες πτήσεις drones, συγκρούσεις πυροβολικού και νυχτερινές επιδρομές έχουν μετατρέψει την περιοχή σε ένα από τα πιο επικίνδυνα πεδία μάχης του πολέμου. Από υψώματα κατά μήκος της δεξιάς όχθης, οι Ουκρανοί στρατιώτες παρακολουθούν τους Ρώσους που έχουν παγιδευτεί, κατευθύνοντας επιθέσεις με drones και πυρά πυροβολικού στα εκτεθειμένα νησάκια. Το τοπίο προσφέρει ελάχιστη κάλυψη από τις αεροπορικές επιθέσεις, αφήνοντας τους Ρώσους στρατιώτες «ακάλυπτους», ενώ δέχονται συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις.

Η ουκρανική στρατιωτική πληροφορία εκτιμά ότι 5.100 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο δέλτα του ποταμού από τον Ιανουάριο, με αναφορές στρατιωτών που λιμοκτονούν λόγω έλλειψης προμηθειών. Ο συνταγματάρχης Ολεξάντρ Ζαβτόνοφ του 30ού Ναυτικού Σώματος της Ουκρανίας δήλωσε στην Telegraph: «Η περιοχή είναι ζώνη θανάτου για τη Ρωσία. Δεν υπάρχει πουθενά σημείο για να κρυφτούν».

Ο συνταγματάρχης πρόσθεσε ότι «οι αιχμάλωτοι που πρόσφατα έπιασαν οι μαχητές μας στα νησιά μίλησαν για την αδυναμία να τους παραδοθεί φαγητό και πόσιμο νερό. Πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τον ποταμό».

Σοκαριστικά πλάνα από το δέλτα του Δνείπερου δείχνουν Ρώσους στρατιώτες να τυλίγονται με βλάστηση, προσπαθώντας να αποφύγουν την ανίχνευση, καθώς επιχειρούν να διαφύγουν από τη ζώνη θανάτου με μικρές βάρκες. Σε πολλές περιπτώσεις, τα drones της Ουκρανίας τούς εντοπίζουν και τους εξουδετερώνουν.

Ένα βίντεο δείχνει ομάδα Ρώσων στρατιωτών να σφηνώνεται σε μια μικρή βάρκα και να απομακρύνεται από ένα έλος στο δέλτα. Καλυμμένοι με αυτοσχέδια παραλλαγή από καλάμια και λάσπη, παραμένουν χαμηλά στο νερό, ελπίζοντας τα στενά κανάλια να κρύψουν την απόδρασή τους προς εδάφη υπό ρωσική κατοχή. Ωστόσο, οι ουκρανικές δυνάμεις παρακολουθούν κάθε τους κίνηση, με τους στρατιώτες να ακούν τον απειλητικό βόμβο ενός drone αυτοκτονίας πριν αυτό επιτεθεί και εκραγεί πάνω στη βάρκα.

Η Οξάνα Κουζάν, επικεφαλής του αναλυτικού τμήματος του Ουκρανικού Κέντρου Ασφάλειας και Συνεργασίας, δήλωσε ότι «οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες που παραμένουν στα νησιά στο δέλτα του Δνείπερου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τρόφιμα, πυρομαχικά και εναλλαγές δυνάμεων». Πρόσθεσε ότι οι μικρής κλίμακας επιχειρήσεις διείσδυσης, με χρήση παραλλαγής και stealth, είναι σχετικά νέα τακτική που δεν υπήρχε στην αρχή του πολέμου.

Τα νησιά δίνουν τη δυνατότητα σε μικρές ομάδες να συλλέγουν πληροφορίες ή να εγκαθιστούν ραδιοσυνδέσεις για την επέκταση των επιχειρήσεων drones, όπως αναφέρει η Daily Mail. Ο έλεγχος των υδάτινων οδών προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα στις διελεύσεις ποταμού, στις κινήσεις μικρών σκαφών και στις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού. Ωστόσο, τα νησιά είναι χαμηλά και περιβάλλονται από ανοικτά νερά, καθιστώντας τους στρατιώτες ευάλωτους και ορατούς σε επιθέσεις από αέρα ή από την απέναντι όχθη.