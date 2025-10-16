Το Κόμμα της Ελευθερίας ποτέ δεν προοριζόταν να είναι συλλογική προσπάθεια. Από την αρχή, ο Γκέερτ Βίλντερς φρόντισε γι’ αυτό. Το 2006, ο Ολλανδός πολιτικός κατέθεσε το καταστατικό του κόμματος με δύο μέλη, τον ελάχιστο αριθμό που απαιτούσε ο νόμος. Το πρώτο μέλος ήταν ο ίδιος ο Βίλντερς, ένας ριζοσπαστικός πολιτικός με μεγάλη ικανότητα στα μέσα ενημέρωσης, που είχε απομακρυνθεί από το προηγούμενο κεντροδεξιό κόμμα του μετά από δημόσια διαμάχη. Το δεύτερο μέλος ήταν η Ομάδα Ιδρύματος Βίλντερς, μια οντότητα που αποτελούνταν από έναν μόνο άνθρωπο: τον Γκέερτ Βίλντερς.

Μία από τις πρώτες ενέργειες των δύο μελών του νεοσύστατου κόμματος ήταν το περαιτέρω «πάγωμα» της συμμετοχής νέων μελών. Προβλέψιμα, κανείς δεν αντέδρασε. Στις δύο δεκαετίες που ακολούθησαν, οι τυπικές δομές του κόμματος παρέμειναν εξίσου άκαμπτες με το χαρακτηριστικό ξανθό χτένισμα του Βίλντερς, ενώ ο ίδιος κυριαρχεί στην πολιτική της χώρας με το αντιμεταναστευτικό, αντι-ισλαμικό και ενάντια στο κατεστημένο μήνυμά του.

Καθώς οι Ολλανδοί προετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες για τρίτη φορά σε πέντε χρόνια, το Κόμμα της Ελευθερίας (γνωστό στη χώρα ως PVV) παραμένει η πιο δημοφιλής πολιτική δύναμη, σύμφωνα με την «Poll of Polls» του Politico, παρά το γεγονός ότι ο Βίλντερς κέρδισε τις τελευταίες εκλογές του 2023 μόνο για να ρίξει την κυβέρνηση στην οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παρά το ότι υπάρχουν ομοιότητες με ηγέτες της άκρας δεξιάς σε Ιταλία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο, το κόμμα του Βίλντερς ξεχωρίζει για τον βαθμό στον οποίο περιστρέφεται γύρω από έναν μόνο ηγέτη, προτάσσοντας την πολιτική των παραπόνων έναντι ουσιαστικής πολιτικής. Το Κόμμα της Ελευθερίας δεν διαθέτει συνέδρια, εκδηλώσεις για μέλη ή νεολαία, κανένα από τα μέσα που επιτρέπουν ανανέωση ή εξωτερική συμμετοχή. Αν και διαθέτει βουλευτές στο ολλανδικό και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, αυτοί επιλέγονται προσωπικά από τον Βίλντερς και λειτουργούν υπό επίπεδο ελέγχου που πρώην συνεργάτες περιγράφουν ως σχεδόν «cult».

«Το πολιτικό μας σύστημα καταρρέει», λέει ο Χήρο Μπρίνκμαν, πρώην βουλευτής του Κόμματος της Ελευθερίας και τώρα επικριτής του Βίλντερς. «Αν ένας άνθρωπος μπορεί να ρίξει δύο κυβερνήσεις… αυτό από μόνο του αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία», συμπληρώνει.

Παρά τις ανησυχίες, οι ψηφοφόροι δείχνουν αδιάφοροι. Το κόμμα προβλέπεται να συγκεντρώσει το 21% των ψήφων, καθιστώντας το κυρίαρχη δύναμη για δεύτερες συνεχόμενες εκλογές. Αν και αυτό δεν εγγυάται ότι το Κόμμα της Ελευθερίας θα εισέλθει στην κυβέρνηση, αρκεί για να κρατά τον Βίλντερς στο επίκεντρο της ολλανδικής πολιτικής, ακόμη και καθώς εργάζεται για να αποδομήσει την μακροχρόνια κουλτούρα συναίνεσης της Ολλανδίας.

Ο εξωτερικός παρατηρητής

Ο Βίλντερς, ο νεότερος από τέσσερα παιδιά, μεγάλωσε με μητέρα με μερική ινδονησιακή καταγωγή στη νότια επαρχία Limburg, γεγονός που τον διαμόρφωσε ως «εξωτερικό» της πολιτικής σκηνής. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστική στιγμή ήταν όταν σε ηλικία 17 ετών πέρασε έναν χρόνο σε ισραηλινή εγκατάσταση στη Δυτική Όχθη, όπου έμαθε το μόνιμο αξίωμα: Όσοι θέλουν να νικήσουν δεν μπορούν να παίζουν «ευγενικά».

Ως συγγραφέας ομιλιών και πολιτικός βοηθός του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) στη Χάγη, ο Βίλντερς, με ύψος 1,90 και έντονη νότια προφορά, ξεχώριζε από την ελίτ του κόμματος. Παρά την έλλειψη πανεπιστημιακού πτυχίου, ανέβηκε τα σκαλοπάτια έως βουλευτής, χρησιμοποιώντας αιχμηρό χιούμορ και προκλητικά σχόλια για να εδραιώσει τη θέση του ως σφοδρός επικριτής του Ισλάμ.

Το 2003, με άρθρο του, προκάλεσε αντιδράσεις στο μετριοπαθές κόμμα του, ζητώντας μια «φιλελεύθερη τζιχάντ» όπου «βασικά δικαιώματα και νόμοι» θα έπρεπε να ανασταλούν προσωρινά. Η ρήξη με το VVD ολοκληρώθηκε το 2004, όταν ο Βίλντερς αντιτάχθηκε στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο μήνες μετά την αποχώρησή του, ο Ολλανδός σκηνοθέτης Θίο φαν Γκοχ δολοφονήθηκε, η δεύτερη πολιτική δολοφονία επικριτή του Ισλάμ σε λιγότερο από τρία χρόνια, μετά τον Πιμ Φόρτουιν.

Στους μήνες που ακολούθησαν, ο Βίλντερς ζούσε σε ασφαλή σπίτια, μεταμφιεζόμενος με ψεύτικο μουστάκι, περούκα και γυαλιά. Σήμερα, παραμένει υπό 24ωρη αστυνομική προστασία, ζει σε μυστική τοποθεσία, μετακινείται με θωρακισμένα οχήματα και εργάζεται σε γραφείο με φιμέ τζάμια σε ξεχωριστή πτέρυγα του κοινοβουλίου. Οι φρουροί τον συνοδεύουν παντού, ακόμα και στην τουαλέτα ή τις διακοπές του.

Αυτόν τον Οκτώβριο, ο Βίλντερς διέκοψε την προεκλογική εκστρατεία για μερικές ημέρες, μετά από προειδοποίηση των ολλανδικών μυστικών υπηρεσιών ότι ήταν στόχος δύο ατόμων που συνελήφθησαν στο Βέλγιο για σχέδιο επίθεσης κατά του πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ.

Ένας τιμωρός, καχύποπτος ηγέτης

Η νοοτροπία πολιορκίας του Βίλντερς επεκτείνεται και στο κόμμα του. Οι πολιτικοί του Κόμματος της Ελευθερίας δεν είναι ελεύθεροι. Οι σχέσεις με άλλα κόμματα και η επικοινωνία με τα ΜΜΕ, που ο Βίλντερς αποκαλεί «σκουπίδια της γης», αποφεύγονται. Μόνο δύο πολιτικοί του κόμματος απάντησαν σε αιτήματα για συνέντευξη και το γραφείο Τύπου δεν ανταποκρίθηκε σε επανειλημμένες αιτήσεις.

Οι πληροφορίες για το κόμμα προέρχονται κυρίως από απογοητευμένους πρώην συνεργάτες και βιογράφους του Βίλντερς, που τον περιγράφουν ως ταλαντούχο αλλά υπερβολικά καχύποπτο ηγέτη, ο οποίος επιβραβεύει ή τιμωρεί με βάση την πίστη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από έναν στενό κύκλο συνεργατών, ενώ οι συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας, που γίνονται μία φορά την εβδομάδα, είναι περιορισμένες σε συζήτηση.

Όπως λέει ο Χήρο Μπρίνκμαν, πρώην σύμμαχος και ένας από τους πρώτους εννέα βουλευτές του κόμματος τη δεκαετία του 2000: «Τα τρία I, Islam, Immigration, Israel (Ισλάμ, μετανάστευση, Ισραήλ), είναι αδιαπραγμάτευτα». Οι πολιτικοί που προσπαθούν να αποκτήσουν ανεξάρτητο προφίλ ή παραβιάζουν την εσωτερική πειθαρχία αποκλείονται συστηματικά.

Στρατηγική της λιτότητας

Ακόμη και οι επικριτές του Βίλντερς παραδέχονται ότι η εξαιρετικά περιορισμένη δομή του κόμματος είχε στρατηγική λογική, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια. Η ύπαρξη μόνο ενός μέλους «γλιτώνει πολλά προβλήματα», γράφει ο Μάρτιν Μπόσμα, στενός σύμμαχος του Βίλντερς και πρώην πρόεδρος της Ολλανδικής Βουλής. Το Κόμμα της Ελευθερίας παρουσιάζεται ως «το πρώτο σύγχρονο κόμμα της Ολλανδίας… ένα εικονικό κόμμα», με υποστηρικτές αλλά χωρίς μέλη.

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά μειονεκτήματα. Το κόμμα έχει χάσει εκατομμύρια από συνδρομές μελών και δημόσια χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να εξαρτάται πλήρως από ιδιωτικές δωρεές. Στα πρώτα χρόνια, χρηματοδοτούνταν από αμερικανικές συντηρητικές οργανώσεις όπως το Pro-Israel Middle East Forum και το αντι-ισλαμικό David Horowitz Freedom Center.

Το κόμμα είναι επίσης όμηρος των προσωπικών διαθέσεων του Βίλντερς, προκαλώντας δυσφορία ακόμα και σε μερικούς από τους βουλευτές της βάσης του. Ορισμένες ενέργειες, όπως η ιδέα να δημιουργηθεί μια «πολωνική γραμμή βοήθειας» για να αναφέρονται προβλήματα που προκαλούνται από μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη, ή η έκκλησή του για «λιγότερους Μαροκινούς» σε προεκλογική συγκέντρωση, οδήγησαν σε κύματα αποχωρήσεων.

Χωρίς δυνατότητα νέων ταλέντων να ανέλθουν στην ιεραρχία, το κόμμα αντιμετωπίζει επίσης δυσκολίες στην κάλυψη θέσεων. Οι εκπρόσωποι του κόμματος συχνά συνδυάζουν πολλούς ρόλους, ενώ η είσοδος στο κόμμα ήταν ιστορικά εύκολη.

Στα χρόνια που πέρασαν, ο ολλανδικός Τύπος έχει αποκαλύψει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, χρήση ουσιών, υποκίνηση βίας, απάτη και άλλες αμφιλεγόμενες συμπεριφορές πολιτικών του Κόμματος της Ελευθερίας. Ένας πολιτικός απέτυχε σε τυπικό έλεγχο ασφαλείας από τις ολλανδικές μυστικές υπηρεσίες λόγω δεσμών με ξένη δύναμη, σύμφωνα με ολλανδικά μέσα. Σήμερα, με τις εκλογές να πλησιάζουν, η ιστοσελίδα του κόμματος αναφέρει κενές θέσεις για, μεταξύ άλλων, αρχηγό προσωπικού, συγγραφέα ομιλιών και βοηθό.

«Άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, απαιτούν από τα κόμματα να πληρούν δομικές προϋποθέσεις, όπως ελάχιστο αριθμό μελών ή μηχανισμούς ανανέωσης ηγεσίας», σημειώνει ο πολιτικός επιστήμονας Γις Σούμαχερ. «Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και τα κόμματα που ηγούνται χαρισματικοί λαϊκιστές είναι πολύ περισσότερα από ένα άτομο», προσθέτει ο Σούμαχερ, που μελετά τον λαϊκισμό στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. «Διεθνώς, το PVV είναι πραγματικά μια μοναδική οργανωτική μορφή», συμπληρώνει.

«Είναι ένα μεγάλο πείραμα», συμφωνεί ο βιογράφος του Βίλντερς, Κοέν Φόσεν.

Μοναχικός παίκτης

Η πιο κοντινή εμπειρία εξουσίας του Βίλντερς ήταν σε υποστηρικτικό ρόλο για μια μειοψηφική συμμαχία υπό τον τότε ηγέτη του VVD, Μαρκ Ρούτε, την οποία ο Βίλντερς κατέρριψε το 2012 μετά την αντίθεσή του σε ένα σχέδιο λιτότητας. Για χρόνια το κόμμα παρέμεινε πολιτικά περιθωριοποιημένο, θεωρούμενο υπερβολικά ακραίο και αναξιόπιστο για διακυβέρνηση.

Όλα άλλαξαν στις τελευταίες εκλογές, όταν τον Νοέμβριο του 2023 το Κόμμα της Ελευθερίας σημείωσε ιστορική νίκη, κερδίζοντας 37 έδρες, περισσότερες από οποιονδήποτε αντίπαλό του. Ξαφνικά, το κόμμα ήταν πολύ μεγάλο για να αγνοηθεί. Μετά από 223 ημέρες πολιτικής αβεβαιότητας, έγινε το επίκεντρο της πιο δεξιάς κυβερνητικής συμμαχίας στη σύγχρονη ολλανδική ιστορία.

Ο ίδιος ο Βίλντερς θεωρούνταν ακόμα «τοξικός» για να ηγηθεί της κυβέρνησης, αλλά το Κόμμα της Ελευθερίας πήρε εννέα υπουργικές θέσεις και ο Βίλντερς είχε το δικαίωμα να επιλέξει τον πρωθυπουργό, τον πρώην αρχηγό μυστικών υπηρεσιών Ντικ Σχοφ. Ακόμη και τότε, συνέχισε να λειτουργεί ως ηγέτης της αντιπολίτευσης, επιτιθέμενος όχι μόνο στους εταίρους της συμμαχίας αλλά και στους δικούς του υπουργούς. Μετά από 11 μήνες κατέρρευσαν τα πάντα.

Μια Δευτέρα στα τέλη Μαΐου 2025, ο Βίλντερς παρουσίασε αιφνιδιαστικά στους «φίλους του στον Τύπο» ένα σχέδιο 10 σημείων κατά της μετανάστευσης: Κλείσιμο των ολλανδικών συνόρων, χρήση του στρατού για την περιπολία τους και απέλαση Σύρων προσφύγων. Ζήτησε από την κυβέρνηση να επικυρώσει το σχέδιο «μέσα σε λίγες εβδομάδες». Την επόμενη Τρίτη, συγκάλεσε τους άλλους ηγέτες της συμμαχίας στο γραφείο του στις 9 π.μ. και σε συνάντηση που διήρκεσε όχι περισσότερο από 10 λεπτά, τους ενημέρωσε ότι αποχωρούσε.

Στον Τύπο που περίμενε έξω από την πόρτα του, ο Βίλντερς δήλωσε ότι είχε υποσχεθεί στους ψηφοφόρους μια πολιτική ασύλου από τις πιο αυστηρές στην Ευρώπη, όχι «την πτώση της Ολλανδίας». Η απόφαση άφησε τους εταίρους του σοκαρισμένους.

«Η κατάρρευση της κυβέρνησης ήταν περιττή και ανεύθυνη», δήλωσε εμφανώς αναστατωμένος ο πρωθυπουργός Σχοφ εκείνη την ημέρα. Η Κάρολαϊν φαν ντερ Πλας, εταίρος της συμμαχίας, χαρακτήρισε την κίνηση «μια απερίσκεπτη καμικάζι ενέργεια». Ο Μπρίνκμαν, πρώην βουλευτής του Βίλντερς, συμμερίζεται την ίδια άποψη: «Δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι και δισεκατομμύρια ευρώ εμπλέκονται, και ένας άνθρωπος αποφασίζει: “Ας φύγουμε. Είναι καλύτερα για μένα έτσι.” Είναι παράξενο».

Καθώς το κόμμα κατευθύνεται προς τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου, ο Βίλντερς έχει εντείνει τη δηλητηριώδη ρητορική του. Έχει επεκτείνει το σχέδιο 10 σημείων για τη μετανάστευση, που περιλαμβάνει απαίτηση να απελαθούν οι Ουκρανοί άνδρες και χρήση του στρατού για την καταπολέμηση των «τρομοκρατών του δρόμου». Έχει επίσης ζητήσει απαγόρευση της ισλαμικής εκπαίδευσης, χαρακτηρίζοντας τη θρησκεία ως τη «μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή για την ελευθερία μας» και το τέλος της «προπαγάνδας φύλου» και της «κλιματικής ή woke κατήχησης» στα δημόσια σχολεία.

Σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα, η κυβέρνηση με επικεφαλής το Κόμμα της Ελευθερίας ήταν μία από τις λιγότερο παραγωγικές όλων των εποχών. Ωστόσο, αν οι δημοσκοπήσεις είναι ενδεικτικές, οι ψηφοφόροι φαίνεται έτοιμοι να δεχτούν την εκδοχή του Βίλντερς ότι δεν επρόκειτο για ανικανότητα αλλά για σαμποτάζ από άλλα κόμματα και τους θεσμούς της Ολλανδίας.

Ανεξάρτητα από το αν το Κόμμα της Ελευθερίας θα αναδειχθεί πρώτο, το «πρόβλημα Βίλντερς» στην Ολλανδία δεν πρόκειται να εξαφανιστεί σύντομα. Είναι απίθανο να προσκληθεί στην επόμενη συμμαχία, καθώς έχει κόψει πολλές γέφυρες. Αλλά αν μείνει εκτός, σίγουρα θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να προκαλέσει χάος από την αντιπολίτευση και να πείσει τους ψηφοφόρους ότι αγνοούνται.

Στο εξωτερικό, αναμένεται να ενισχύσει και να επεκτείνει τη συμμαχία του με άλλες πολωτικές προσωπικότητες, όπως ο Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα φέτος, σε ομιλία του στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης, μια διεθνώς αναπτυσσόμενη συνάντηση κομμάτων ακροδεξιού λαϊκισμού, ο Βίλντερς επαίνεσε το κοινό για το ότι «εγκαινιάζει την εποχή της πατριωτικής αναγέννησης». «Εμείς, οι πατριώτες, κατέχουμε το μέλλον, γιατί είμαστε ριζωμένοι στο παρελθόν μας. Είμαστε μέρος κάτι μεγάλου και όμορφου», είπε.

Τον Αύγουστο, το Κόμμα της Ελευθερίας παρουσίασε το ψηφοδέλτιό του για τις επερχόμενες εκλογές. Μία αξιοσημείωτη απουσία ήταν η μακροχρόνια σύμμαχος του Βίλντερς, Φλερ Αγκέμα, που ανακοίνωσε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για πρώτη φορά από τη χρονιά ίδρυσης του κόμματος. Τη θέση της στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου κατέλαβε ο Σεμπάστιαν Στότελερ, επικεφαλής της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας του κόμματος. Φυσικά, ο Βίλντερς ήταν πρώτος στο ψηφοδέλτιο.