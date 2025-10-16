Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 360 έχουν τραυματιστεί στο Αφγανιστάν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε μέλη του πακιστανικού και του αφγανικού στρατού από τις 10 Οκτωβρίου, ανέφερε σε σημερινή της ανακοίνωση η Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA).

«Η UNAMA καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να οδηγήσουν σε ένα τέλος με διάρκεια όλες τις εχθροπραξίες για την προστασία των αμάχων», προσθέτει η ανακοίνωση.

Αυτή ήταν η πιο αιματηρή κρίση ανάμεσα στους δύο γείτονες μετά το 2021, όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν έπειτα από την κατάρρευση της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης.

Η διασυνοριακή βία έχει κλιμακωθεί από τις 10 Οκτωβρίου με την καθεμιά χώρα να υποστηρίζει ότι πρόκειται για αντίποινα στις ένοπλες προκλήσεις από την άλλη πλευρά.

Χθες Τετάρτη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία.

Η εκεχειρία ακολούθησε εκκλήσεις μεγάλων περιφερειακών δυνάμεων καθώς η βία απείλησε να αποσταθεροποιήσει μια περιοχή όπου οργανώσεις, περιλαμβανομένων του Ισλαμικού Κράτους και της αλ Κάιντα, προσπαθούν να επανεμφανιστούν.

Δεν αναφέρθηκαν συγκρούσεις στη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα σημαντικά συνοριακά περάσματα παρέμειναν κλειστά σήμερα.

Η UNAMA χαιρέτισε την εκεχειρία και ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να υπολογίζει τον αριθμό των νεκρών. Είπε ότι ο βαρύτερος απολογισμός καταγράφηκε στα νότια χθες.

«Οι παρούσες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 17 νεκρούς αμάχους και 346 τραυματίες στο Σπιν Μπόλντακ, στην αφγανική πλευρά του συνόρου», ανέφερε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

Το Πακιστάν δεν έχει δώσει στοιχεία για τις απώλειες που έχει υποστεί από τη δική του πλευρά του συνόρου.

Έχει επανειλημμένως κατηγορήσει το Αφγανιστάν ότι υποθάλπει ενόπλους, μια κατηγορία την οποία απορρίπτουν οι Ταλιμπάν. Το Πακιστάν υφίσταται αυξανόμενες επιθέσεις από το 2021.

Οι δύο χώρες μοιράζονται ένα μακρύ σύνορο 2.611 χιλιομέτρων, γνωστό ως “Γραμμή Ντουράντ”, το οποίο το Αφγανιστάν δεν έχει ποτέ αναγνωρίσει.