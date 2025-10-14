Σημαντικές διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε περιοχές της Ουκρανίας, καθώς νέες επιθέσεις από τη Ρωσία φέρεται να προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές του ενεργειακού δικτύου.

Όπως ανακοίνωσε ο κρατικός διαχειριστής ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo, το πρόβλημα έχει επηρεάσει οκτώ περιφέρειες, τόσο στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας, όσο και στον νότο. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται το Σούμι, το Χάρκοβο, η Πολτάβα, το Ντνιπροπετρόφσκ, το Κιρόβοχραντ, το Τσερκάσι, η Ζαπορίζια, καθώς και η περιφέρεια του Κιέβου.

Η Ukrenergo υπογράμμισε πως πρόκειται για έκτακτα μέτρα, τα οποία κρίθηκαν αναγκαία για την προστασία της σταθερότητας του δικτύου, έπειτα από τις πρόσφατες επιθέσεις που είχαν στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το τελευταίο διάστημα, οι ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτροδότησης έχουν ενταθεί, εντείνοντας τις πιέσεις στο ουκρανικό δίκτυο, ειδικά όσο πλησιάζει ο χειμώνας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σχεδόν σε όλη την Ουκρανία, επηρεάζοντας μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να τρομοκρατήσει τον άμαχο πληθυσμό καταστρέφοντας ενεργειακές υποδομές της χώρας του.

Ωστόσο και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον διυλιστηρίων και αγωγών πετρελαίου στη Ρωσία, στρατηγική που έχει προκαλέσει αύξηση στις τιμές των καυσίμων στη χώρα από το καλοκαίρι. Πρόσφατα, έπληξαν επίσης σταθμό παραγωγής ενέργειας στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης.