Πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, για να υποδεχθούν Παλαιστίνιους κρατούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι. Εικόνες δείχνουν επίσης αποφυλακισμένους να επιστρέφουν στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη.

Οι φωτογραφίες που φτάνουν από τη Γάζα δείχνουν στιγμές συγκίνησης, καθώς οι πρώην κρατούμενοι συναντούν ξανά τις οικογένειές τους.

Πολλοί Παλαιστίνιοι δεν πίστευαν ότι θα ξανάβλεπαν τους γιους, τους συζύγους ή τους θείους τους να βγαίνουν ζωντανοί από τις φυλακές. Όταν έμαθαν ξαφνικά ότι απελευθερώνονται, έτρεξαν να τους υποδεχθούν στα κέντρα υποδοχής στη Ραμάλα – γεμάτοι χαρά, αλλά και αγωνία, καθώς είχαν ειδοποιηθεί ότι δεν επιτρέπεται να πανηγυρίσουν δημόσια.

Hundreds of Palestinians freed from prisons as part of the exchange deal have been released in Ramallah, West Bank. pic.twitter.com/zgeVPoivos — TabZ (@TabZLIVE) October 13, 2025

Το Ισραήλ δεν θέλει να υπάρξουν εκδηλώσεις χαράς για την απελευθέρωση ανθρώπων που θεωρεί τρομοκράτες. Για τους Παλαιστίνιους, όμως, οι κρατούμενοι αυτοί αποτελούν σύμβολα αντίστασης, με δικές τους μαρτυρίες για σκληρή μεταχείριση. Πολλοί ήταν χλωμοί και καταβεβλημένοι, ενώ ορισμένοι χρειάστηκαν βοήθεια για να περπατήσουν. Σύμφωνα με ιατρικό προσωπικό που μίλησε στο BBC, κάποιοι έφεραν τραύματα από ξυλοδαρμούς λίγο πριν την απελευθέρωσή τους.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, ανακοίνωσε ότι οι αποφυλακισμένοι Παλαιστίνιοι λαμβάνουν τώρα ιατρική φροντίδα και υποβάλλονται σε εξετάσεις στα νοσοκομεία της περιοχής.

🟡 BREAKING: Freed Palestinian prisoners are welcomed by massive, emotional crowds as they return home. Some had been serving life sentences, including one held for over 40 years, while the youngest was just 15. pic.twitter.com/eun60TIYwT — red. (@redstreamnet) January 25, 2025

Συνολικά, σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι αφέθηκαν ελεύθεροι από ισραηλινά κέντρα κράτησης μέσα σε μία ημέρα -ορισμένοι επέστρεψαν στη Δυτική Όχθη και άλλοι στη Γάζα.

Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών επιβεβαίωσε ότι 1.968 κρατούμενοι και κρατούμενες μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας. Οι αποφυλακίσεις έγιναν σε δύο ομάδες: η πρώτη μεταφέρθηκε από τη φυλακή Όφερ σε περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ η δεύτερη από τη φυλακή Κετζιότ στο νότιο Ισραήλ προς το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, στα σύνορα με τη Γάζα. Οι κρατούμενοι συνοδεύονταν από αξιωματούχους των φυλακών και αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ισραηλινών Αρχών.