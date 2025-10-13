Μια ουκρανική αντιπροσωπεία υπό την ηγεσία της πρωθυπουργού, Γιούλια Σβιριντένκο, αναμένεται να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον για σημαντικές συνομιλίες. «Στόχος των επαφών είναι η ενίσχυση της άμυνας του Κιέβου καθώς και η βελτίωση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών υποδομών της χώρας», δήλωσε σήμερα ο Άντριι Γερμάκ, προσωπάρχης του προεδρικού γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία επιδιώκει περισσότερη αμερικανική υποστήριξη στην πολεμική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας καθώς οι δυνάμεις του Κρεμλίνου εντείνουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα και προχωρούν στο πεδίο της μάχης.

Σε ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Άντριι Γερμάκ αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν επίσης την επιβολή πιο αυστηρών κυρώσεων στη Ρωσίας, ένα μέτρο που ο Ζελέσνκι θεωρεί κρίσιμης σημασίας για να αναγκαστεί η Μόσχα να κάτσει στο τραπέζι των συνομιλιών.

«Ο απώτερος στόχος παραμένει αμετάβλητος: μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», έγραψε.

Στην αντιπροσωπεία συμμετέχει επίσης ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ.